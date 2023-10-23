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新莊中港大排星光導覽落幕 志工多年講述母親河的美

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中港厝的母親河一直都在，她只是換另外一種方式呵護著中港厝。圖／新北水利局提供
中港厝的母親河一直都在，她只是換另外一種方式呵護著中港厝。圖／新北水利局提供

新北新莊中港大排是都會區中親水好去處，常辦不少活動，近期星光導覽活動已在上周落幕。新北水利局表示，導覽活動藉由道具演示及志工生動介紹，讓民眾了解中港大排的前世今生及人文歷史等；導覽志工大隊成立已逾10年，不少人用心付出，令人感動。

水利局長宋德仁表示，中港大排充滿無數個故事，有著豐富文化歷史，每年5月到10月，每個月的第2個星期五晚上，都會舉辦中港大排星光導覽，在每場兩小時的走讀中，讓參訪民眾了解中港大排的前世今生，中港厝的母親河一直都在，她只是換另外一種方式呵護著中港厝。中港大排志工隊成立至今已逾10年，今年已經舉辦5場導覽人數175人，目的是讓民眾可以深入了解新莊、中港大排的美。

志工隊長沈三家說，從2010年藍調中港之後，夜間光雕的中港河廊就打響了名號，原來水利設施在夜晚經過適度的妝點，也能展現出吸引民眾到訪的魅力，讓星光導覽的品牌愈來愈亮眼，也愈來愈多的民眾相約體驗都市河廊的夜間之美，志工們都樂見於這樣的成果。

水利局提到，中港大排志工隊來自各行各業，主要負責中港大排、塭仔底濕地公園導覽解說及塭仔底濕地公園環境維護等，於今年「新北市志願服務獎勵」中有3位績優志工分別榮獲金心獎、銀心獎、銅心獎的個人獎項，特別的是金心獎，需要服務年資滿6年、時數累計達1800小時以上，這樣熱心奉獻的精神非常不簡單， 水利局也在近日由宋德仁頒獎表揚劉旭輝、沈三家、詹亭瑄等，感謝他們的付出。

水利局表示，在兩小時的走讀中，介紹新莊的故事、中港大排的水圳文化歷史、周邊生態環境的保育觀，導覽志工生動的介紹，搭配道具的演示，讓民眾彷彿置身遊戲的體驗。如今時序已入秋，氣溫也會慢慢降溫，中港大排星光導覽與民眾相約明年5月。

每年5月到10月，每個月的第2個星期五晚上，都會舉辦中港大排星光導覽。圖／新北水利局提供
每年5月到10月，每個月的第2個星期五晚上，都會舉辦中港大排星光導覽。圖／新北水利局提供
中港大排導覽志工在兩小時的走讀中，介紹新莊的故事、中港大排的水圳文化歷史、周邊生態環境的保育觀。圖／新北水利局提供
中港大排導覽志工在兩小時的走讀中，介紹新莊的故事、中港大排的水圳文化歷史、周邊生態環境的保育觀。圖／新北水利局提供
志工帶領大小朋友悠閒的在徐徐微風中，漫步在中港大排。圖／新北水利局提供
志工帶領大小朋友悠閒的在徐徐微風中，漫步在中港大排。圖／新北水利局提供
志工隊發給來參加的民眾每人1支會發光蠟燭，體驗以前中港大排螢火蟲的氛圍。圖／新北水利局提供
志工隊發給來參加的民眾每人1支會發光蠟燭，體驗以前中港大排螢火蟲的氛圍。圖／新北水利局提供
水利局也在19日由局長宋德仁頒獎表揚劉旭輝、沈三家、詹亭瑄等，感謝他們的付出。圖／新北水利局提供
水利局也在19日由局長宋德仁頒獎表揚劉旭輝、沈三家、詹亭瑄等，感謝他們的付出。圖／新北水利局提供

港大 水利局

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