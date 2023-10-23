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送信也送關懷 板橋郵局愛心隊助獨老清理家園
郵務人員堪稱最熟在地的一群人，板橋郵局成立有愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於行拄著四腳拐，屋內長期未整理，推滿雜物和廢棄品，公益隊於是前往幫忙整理，還給長輩一個安全舒適的生活空間。板橋郵局今天也響應好日子愛心大平台，重陽節當天專程送膳食調理包、美食鍋、燜燒罐、保鮮盒和毛毯等民生物資給社會局，再由社會局轉贈給獨居長輩。
「除了送信和包裹，我們也送愛和關懷！」鄭至能表示，他的母親住南投，80多歲了還在當志工，直到去年99歲才無疾善終，因此非常體恤老人或獨居長輩的生活需求，郵局全國2萬6千多名員工，或分布在各地的郵務士，除了當綠色信差外，也會趁送信之際關懷長輩，深入各偏區天涯海角送郵件包裹，也順便關懷獨居長輩。
板橋郵局副局長李炳坤說，該局有成立愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於行，拄著四腳拐，屋內長期未整理，推滿了雜物和廢棄品，公益隊於是前往幫忙整理，還給長輩一個安全舒適的生活空間。
社會局老人福利科同仁表示，郵局相當用心，送禮之前仔細詢問長輩比較需要什麼，像是筍絲焢肉、咖哩雞肉、香菇肉羹等調理包，只要加熱倒入長輩蒸煮的白飯裡，便是一道美食，濃湯燕麥也是用熱開水沖泡即能食用。
社會局長李美珍代表受贈後表示，由於高齡社會，加上子女可能在外地打拼，或是成家立業搬出去，未來獨居情形會越來越多，市府雖然有許多的關懷服務方案，但仍鼓勵長輩多走出家門，多參與社區活動，子女或親友也要隨時關心長輩。非常感謝郵局及郵政協會的愛心，這些切合長者需求的物資，將會適時適量的轉送給列冊關懷的獨居長輩。
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