快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送信也送關懷 板橋郵局愛心隊助獨老清理家園

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
土城獨居長輩在郵局愛心公益隊和里長介入關懷服務整理之後，感動得落淚。圖／新北市社會局提供
土城獨居長輩在郵局愛心公益隊和里長介入關懷服務整理之後，感動得落淚。圖／新北市社會局提供

郵務人員堪稱最熟在地的一群人，板橋郵局成立有愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於行拄著四腳拐，屋內長期未整理，推滿雜物和廢棄品，公益隊於是前往幫忙整理，還給長輩一個安全舒適的生活空間。板橋郵局今天也響應好日子愛心大平台，重陽節當天專程送膳食調理包、美食鍋、燜燒罐、保鮮盒和毛毯等民生物資給社會局，再由社會局轉贈給獨居長輩。

「除了送信和包裹，我們也送愛和關懷！」鄭至能表示，他的母親住南投，80多歲了還在當志工，直到去年99歲才無疾善終，因此非常體恤老人或獨居長輩的生活需求，郵局全國2萬6千多名員工，或分布在各地的郵務士，除了當綠色信差外，也會趁送信之際關懷長輩，深入各偏區天涯海角送郵件包裹，也順便關懷獨居長輩。

板橋郵局副局長李炳坤說，該局有成立愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於行，拄著四腳拐，屋內長期未整理，推滿了雜物和廢棄品，公益隊於是前往幫忙整理，還給長輩一個安全舒適的生活空間。

社會局老人福利科同仁表示，郵局相當用心，送禮之前仔細詢問長輩比較需要什麼，像是筍絲焢肉、咖哩雞肉、香菇肉羹等調理包，只要加熱倒入長輩蒸煮的白飯裡，便是一道美食，濃湯燕麥也是用熱開水沖泡即能食用。

社會局長李美珍代表受贈後表示，由於高齡社會，加上子女可能在外地打拼，或是成家立業搬出去，未來獨居情形會越來越多，市府雖然有許多的關懷服務方案，但仍鼓勵長輩多走出家門，多參與社區活動，子女或親友也要隨時關心長輩。非常感謝郵局及郵政協會的愛心，這些切合長者需求的物資，將會適時適量的轉送給列冊關懷的獨居長輩。

土城獨居長輩在郵局愛心公益隊和里長介入關懷服務整理之後，感動得落淚。圖／新北市社會局提供
土城獨居長輩在郵局愛心公益隊和里長介入關懷服務整理之後，感動得落淚。圖／新北市社會局提供

長輩 郵局 獨居

延伸閱讀

侯友宜、郭台銘拚場 搶百萬雲林人支持

時代力量不分區板橋固票 陸空戰開打

優勢警力深夜出擊大掃黑 板橋警逮13人取締25件改裝車

板橋鐵皮倉庫深夜竄火 消防員破門竟見婦人明顯死亡

相關新聞

北市圖書館出現統戰書籍？ 內容驚現：中華民國滅亡

台北、上海於2013年簽署MOU實施書籍互贈，台北市立圖書館設「上海之窗、閱讀北京」專區，民眾發現有收錄寫著「中華民國在...

台塑進駐內湖引公車「大排長龍」記者實際走訪情況曝光

台塑集團改至內湖大樓辦公，上週五下班排公車人潮使外界關注今天上班情形；經記者實際搭乘，南京三民路口候車亭、公車裡、下車處...

新莊中港大排星光導覽落幕 志工多年講述母親河的美

新北新莊中港大排是都會區中親水好去處，常辦不少活動，近期星光導覽活動已在上周落幕。新北水利局表示，導覽活動藉由道具演示及...

雙城論壇圖書互贈！議員爆北市圖竟設「專區」擺放統戰書籍

台北市政府和上海市自簽署雙城論壇MOU後，實施書籍互贈。台北市議員林延鳳今天指出，市圖總館竟見各類中國統戰書籍，打臉市長...

新北與台師大培訓200位師資 用牌卡引導學子認知情緒

學生心理健康近年愈發重要，新北教育局與台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習，預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探...

送信也送關懷 板橋郵局愛心隊助獨老清理家園

郵務人員堪稱最熟在地的一群人，板橋郵局成立有愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。