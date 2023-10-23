雙城論壇圖書互贈！議員爆北市圖竟設「專區」擺放統戰書籍

台北市政府和上海市自簽署雙城論壇MOU後，實施書籍互贈。台北市議員林延鳳今天指出，市圖總館竟見各類中國統戰書籍，打臉市長蔣萬安所言的「對等尊嚴」，要求市圖改進。

民進黨台北市議員林延鳳今天透過新聞稿指出，近來接獲民眾陳情，指台北市立圖書館總館5樓的「上海之窗、閱讀北京」專區，竟見各類中國統戰大外宣書籍。

她提到，市圖於2013年雙城論壇與中國大陸上海市簽署合作備忘錄（MOU）後，實施書籍互贈，依照中國媒體揭露數據，北市府受上海贈送書籍為870冊，多於北市所贈送的687冊，理應對等互贈的一致冊數卻出現落差，極可能是北市府贈書遭中方「篩選、過濾」後而減少。

反之，中國卻利用台灣自由風氣，反銷統戰書籍，北市府卻欣然收下，包括中國國務院在2014年後所陸續出版的「習近平談治國理政」英文版，市圖所陳列的第一、三卷中不乏「反對『台獨』分裂圖謀」、「一個中國原則是兩岸關係的政治基礎」等文字的「如實」英譯。

此外，由北京語言大學出版社出版且名為「中國的歷史」一書，則直接將「中華民國」的國祚訂於1949年結束，由「中華人民共和國」取而代之。

林延鳳還指出，由中信出版集團製作的「給孩子的歷史地理」，內容則出現包含台灣在內的中國地圖、九段線等，此著作更被列為專區推薦書，將介紹文擺在座位區醒目位置；甚至在「中國地理」書中還露骨寫出「台灣島是中國第一大島、台灣自古就是中國神聖不可分割的一部分、兩岸人民都強烈渴望儘早實現祖國的和平統一」等內容。

她認為，中國用這類統戰書籍當成「圖書館交流」贈書，要說全無政治意涵，恐怕只有北市府自己相信，且北市府未積極把關，在兩岸合作的框架下收受並陳列這些書籍，簡直打臉蔣萬安所言「對等尊嚴」。

林延鳳直指，中國讓移民台灣的文化人富察「被消失」之際，北市府還持續配合中方文攻武嚇，受贈、陳列相關書籍，豈不將圖書館最應在意的自由價值拋諸腦後，除要求市圖改進，也呼籲應重新思考先前所簽訂的MOU項目是否應繼續，包括「人員交流、圖書互贈、文獻傳遞」等。