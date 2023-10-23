快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇圖書互贈！議員爆北市圖竟設「專區」擺放統戰書籍

中央社／ 台北23日電
圖書館示意圖。 圖／canva
圖書館示意圖。 圖／canva

北市政府和上海市自簽署雙城論壇MOU後，實施書籍互贈。台北市議員林延鳳今天指出，市圖總館竟見各類中國統戰書籍，打臉市長蔣萬安所言的「對等尊嚴」，要求市圖改進。

民進黨台北市議員林延鳳今天透過新聞稿指出，近來接獲民眾陳情，指台北市立圖書館總館5樓的「上海之窗、閱讀北京」專區，竟見各類中國統戰大外宣書籍。

她提到，市圖於2013年雙城論壇與中國大陸上海市簽署合作備忘錄（MOU）後，實施書籍互贈，依照中國媒體揭露數據，北市府受上海贈送書籍為870冊，多於北市所贈送的687冊，理應對等互贈的一致冊數卻出現落差，極可能是北市府贈書遭中方「篩選、過濾」後而減少。

反之，中國卻利用台灣自由風氣，反銷統戰書籍，北市府卻欣然收下，包括中國國務院在2014年後所陸續出版的「習近平談治國理政」英文版，市圖所陳列的第一、三卷中不乏「反對『台獨』分裂圖謀」、「一個中國原則是兩岸關係的政治基礎」等文字的「如實」英譯。

此外，由北京語言大學出版社出版且名為「中國的歷史」一書，則直接將「中華民國」的國祚訂於1949年結束，由「中華人民共和國」取而代之。

林延鳳還指出，由中信出版集團製作的「給孩子的歷史地理」，內容則出現包含台灣在內的中國地圖、九段線等，此著作更被列為專區推薦書，將介紹文擺在座位區醒目位置；甚至在「中國地理」書中還露骨寫出「台灣島是中國第一大島、台灣自古就是中國神聖不可分割的一部分、兩岸人民都強烈渴望儘早實現祖國的和平統一」等內容。

她認為，中國用這類統戰書籍當成「圖書館交流」贈書，要說全無政治意涵，恐怕只有北市府自己相信，且北市府未積極把關，在兩岸合作的框架下收受並陳列這些書籍，簡直打臉蔣萬安所言「對等尊嚴」。

林延鳳直指，中國讓移民台灣的文化人富察「被消失」之際，北市府還持續配合中方文攻武嚇，受贈、陳列相關書籍，豈不將圖書館最應在意的自由價值拋諸腦後，除要求市圖改進，也呼籲應重新思考先前所簽訂的MOU項目是否應繼續，包括「人員交流、圖書互贈、文獻傳遞」等。

北市 上海 圖書館

延伸閱讀

台灣加速老化 遠雄人壽建議高齡長者善用保險傳承財富

尷尬了！「台北通」謠言專區 一看都是北市議員質詢內容

大直傾斜民宅東側8成8住戶有意願 北市府將啟動公辦都更程序

KKday與歐鐵簽訂MOU 鐵路環歐消費滿2千台幣回饋15歐元

相關新聞

雙城論壇圖書互贈！議員爆北市圖竟設「專區」擺放統戰書籍

台北市政府和上海市自簽署雙城論壇MOU後，實施書籍互贈。台北市議員林延鳳今天指出，市圖總館竟見各類中國統戰書籍，打臉市長...

台塑進駐內湖引公車「大排長龍」記者實際走訪情況曝光

台塑集團改至內湖大樓辦公，上週五下班排公車人潮使外界關注今天上班情形；經記者實際搭乘，南京三民路口候車亭、公車裡、下車處...

新莊中港大排星光導覽落幕 志工多年講述母親河的美

新北新莊中港大排是都會區中親水好去處，常辦不少活動，近期星光導覽活動已在上周落幕。新北水利局表示，導覽活動藉由道具演示及...

新北與台師大培訓200位師資 用牌卡引導學子認知情緒

學生心理健康近年愈發重要，新北教育局與台師大合作簽署備忘錄，推動社會情緒學習，預計培訓200位種子老師後，再透過情緒偵探...

送信也送關懷 板橋郵局愛心隊助獨老清理家園

郵務人員堪稱最熟在地的一群人，板橋郵局成立有愛心公益隊，今年初郵務士在送掛號信到土城一位季姓長輩家中時，發現長輩因不良於...

黃腳虎頭蜂凶猛護巢落敗！新北動保處摘除蜂巢 千隻入網

新北市雙溪區燦光寮步道昨有7人被黃腳虎頭蜂螫傷，動保處人員今早上山抓隱藏在樹叢間的蜂巢，動手時虎頭蜂疑為護巢，顯得很凶猛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。