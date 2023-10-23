台塑進駐內湖引公車「大排長龍」記者實際走訪情況曝光

台塑集團改至內湖大樓辦公，上週五下班排公車人潮使外界關注今天上班情形；經記者實際搭乘，南京三民路口候車亭、公車裡、下車處皆順暢，里長與警方也表示車流穩定。

台塑集團改至內湖大樓辦公，先前公車排隊現人龍引發關注，今天上班日，外界關心是否再現大排長龍情況。

經記者從南京三民路口站牌觀察，南京幹線都尚有位子可以站人，候車亭也只有零星民眾等車；後實際搭乘至潭美公園，公車上有座位，行車也順暢，約10分鐘即抵達台北企業總部園區，雖時不時有一小波上班人潮，但並不擁擠。

當地石潭里長廖煒國表示，今天一早就在園區前觀察，「都還好，蠻順暢的」，應該是台塑的接駁車與交通局加密公車班次有發揮效果。

內湖分局副分局長許卜仁告訴中央社記者，今早狀況車流穩定，跟平日差不多，可能因為上班車流分散，且周邊車流也以通過性為主；因台塑實施分批上班，搭公車來的民眾一批批前往園區，都在容許範圍。

北市公共運輸處主秘楊靜婷表示，今天派人至南京三民站觀察，民眾都上得了車，沒有排隊狀況，前幾天可能是因為台塑剛進駐，交通量的需求與供給要磨合，比較亂一點；而交通局也安排11月7日開始，啟動南京三民站到台北企業總部園區的通勤專車。

至於今天下班尖峰時間狀況，楊靜婷說，台塑今天會開始增加6班次的中型巴士接駁車，將持續觀察；許卜仁則說，下午5時至6時車流量比較大，多半是走南京西路、往西的進城方向，在號誌與警力崗位方面都有因應，交通局也考慮做行人專用號誌，避免行人與車輛交織。