聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃腳虎頭蜂凶猛護巢落敗！新北動保處摘除蜂巢 千隻入網
新北市雙溪區燦光寮步道昨有7人被黃腳虎頭蜂螫傷，動保處人員今早上山抓隱藏在樹叢間的蜂巢，動手時虎頭蜂疑為護巢，顯得很凶猛，但仍落網，初步計算共抓到上千隻虎頭蜂。
新北市消防局昨天中午12點10分接獲報案，燦光寮步道有多人被蜂螫傷，出動16車40人前往救護，將被螫傷的3男4女分送基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院，治療後無大礙。
動保處昨天下午派人沿著往步道尋找蜂巢，傍晚時在雙溪、瑞芳交界處樹叢間發現。捕蜂人員穿著防護衣靠近查看時，許多黃腳虎頭蜂飛竄。考量天色將暗，今天一早再上山摘除蜂巢，免除後患。
動保處表示，虎頭蜂的活動與溫度有密切關係，16度以上仍為虎頭蜂活躍期，即使進入在11月仍屬秋季，民眾近日登山務必眼觀四周，行走間如有蜂出沒、見有蜂巢，應不拍打並迅速離開。
新北市消防局第6大隊建議民眾秋季登山，穿著表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，勿使用香氛類產品。如不慎遭蜂螫傷應盡速就醫，並遵從醫囑治療，別因當下無不適，輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言