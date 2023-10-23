黃腳虎頭蜂凶猛護巢落敗！新北動保處摘除蜂巢 千隻入網

新北市雙溪區燦光寮步道昨有7人被黃腳虎頭蜂螫傷，動保處人員今早上山抓隱藏在樹叢間的蜂巢，動手時虎頭蜂疑為護巢，顯得很凶猛，但仍落網，初步計算共抓到上千隻虎頭蜂。

新北市消防局昨天中午12點10分接獲報案，燦光寮步道有多人被蜂螫傷，出動16車40人前往救護，將被螫傷的3男4女分送基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院，治療後無大礙。

動保處昨天下午派人沿著往步道尋找蜂巢，傍晚時在雙溪、瑞芳交界處樹叢間發現。捕蜂人員穿著防護衣靠近查看時，許多黃腳虎頭蜂飛竄。考量天色將暗，今天一早再上山摘除蜂巢，免除後患。

動保處表示，虎頭蜂的活動與溫度有密切關係，16度以上仍為虎頭蜂活躍期，即使進入在11月仍屬秋季，民眾近日登山務必眼觀四周，行走間如有蜂出沒、見有蜂巢，應不拍打並迅速離開。