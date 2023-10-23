今天重陽節…11招開運旺財大法看這邊

今天是農曆9月9日，屬於傳統民俗信仰的重陽節，有提醒子女要孝順、重視家中長者、發揚傳統孝道的意義，命理師楊登嵙說，9為陽數之最，因此今天也是民俗中驅凶避邪之日，同時也適合用一些簡單的方式，即可招財開運。

命理師楊登嵙說，今天是重陽節是農曆9月9日，傳統上把一、三、五、七、九奇數視為「陽數」，把二、四、六、八作為「陰數」，九是這裡面最大的陽數，因此也稱為「老陽」，重陽節的月、日皆為九，故稱「重陽節」，九與「久」同音，有長久長壽之意，今天的陽氣最重，也適合開運、旺財。

以下為重陽節開運旺財11招：

一、淨宅：

農曆9月9日當天11點至下午1點，中午取「午時水」來灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。

二、驅除「瘟神」：

2023年「瘟神」在西北方，「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。

若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。可在當天11點至下午1點，中午取「午時水」，由東南方「瘟神」向門口灑淨，達到驅除「瘟神」的效果，減輕疾厄、意外、血光、官訟。

三、旺財：

大門斜方45度角位置為財位，若擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。

四、提升宅運：

重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。

五、泡澡去霉運：

官司纏身，犯小人，運勢低迷而且很倒楣的人，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水（陰水：沒有煮過的礦泉水或自來水。陽水：煮開的熱水。）、重陽節當天取用的午時水，在當天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。

六、 點「藥師燈」：

藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來，其第七大願是：「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」祈求身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽、身心安樂，子女常會幫長輩及家人到寺廟點藥師燈祈求護佑。

七、 佩帶「茱萸」趨吉避凶：

「茱萸」可入藥，有溫中、止痛、理氣等功效。茱萸葉還可治霍亂，根可以殺蟲。氣味辛辣芳香，性溫熱，可以治寒驅毒。佩戴茱萸可以防蚊蟲叮咬。據周處的《風土記》中記載：「九月九日折茱萸以插頭上，辟除惡氣而禦初寒」。茱萸雅號「辟邪翁」身上佩帶「茱萸」，驅邪避凶，防止小人陷害。

八、喝菊花酒：

菊花又名「延壽客」，菊花酒有清熱解毒、明目祛風、平肝疏肺、益陰滋腎之效。按照中醫的說法，菊花酒還可以明目、治昏、降血壓，有減肥、輕身、補肝氣、安腸胃、利血氣的功效。也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫能力。

九、 吃「糕」「高」升：

在唐宋時期，重陽節特別講究吃糕餅，就如同中秋節吃月餅一樣，屬應景食物，現代人仍可在當天吃些重陽糕或米糕，取其諧音「高」之音，達到步步「高」升的好官運，考試的人可以「高」中。

十、 登高吸收陽氣：

高為「陽」，低為「陰」，到戶外走走，登高爬山，吸收陽氣，增強運勢。

十一、孝敬老人：

古語有云，家有一老，如有一寶。想要運勢好，孝敬老人、善待老人才能給我們增加正能量，才能風生水起好運來。