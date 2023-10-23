新北環保英雄 220人獲獎

新北市環保局昨舉辦環保英雄表揚大會，表揚220名熱心投入環保事務的基層英雄，志工年紀從18歲至84歲，代理市長劉和然說，環保志工奉獻專長、熱情及螞蟻雄兵精神，是城市變美的重要力量，讓新北愈來愈亮。

環保局長程大維提到，新北連續10年獲最乾淨城市佳績，在鄰里巷弄間默默付出的環保英雄功不可沒。新北市2011年辦理「環保英雄遴選計畫」，除2020、2021年因疫情停辦，累計已表揚近3300名環保英雄，期許有更多新血加入。

環保局說明，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」，由里長推薦參加，經過評選五股區水電行業者林培鈞獲資源永續組特優獎，他熱心投入里內事務，油漆粉刷、器材維護、泥作等樣樣行，堪稱百工達人，他善用水電專長，將廢棄水管再利用，打造魚菜共生、過濾池、生態池、自動灑水器等循環系統，栽種蔬果供里內老人共餐使用。

環境美化組特優獎得主是陳國卿，陳有藥師資格，精通植物學、公共衛生領域，將里內髒亂點改造成小花園，種植蜜源植物，並開班授課傳遞知識。

陳國卿妻子廖淑修、女兒陳心榆昨陪同出席領獎，陳心榆說，當志工是父親退休後的生活重心，父親樂在其中，也做出成就感。