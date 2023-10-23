聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北原民融資 遭質疑門檻過高

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導

為扶持原民創業，給予第一桶金協助，新北市原民局2018年與信保基金、板信商銀合作，提供1.5億額度供原民申請，近5年只核貸520萬，議員質疑門檻過高，導致成效不彰。原民局回應，原民創業模式多為小額，或信用條件未達導致無法核貸，會加強宣傳。

新北市原民局日前專案報告指出，信保基金融資額度可達1.5億，2018年至今僅4家核貸，其中1家是今年申請的旅宿業貸款200萬，近5年累計核貸520萬，被民代批政策執行率不佳。

市議員蘇錦雄說，不可能沒人想就業，申請作業複雜性高，又牽涉到不動產擔保，導致核貸數低，建議可透過原民產業精實創業計畫，提供融資給參加的團隊。市議員陳家琪也說，實際核貸數與目標落差大，顯示規則有盲點，她曾在金融業服務，了解信保基金條件嚴苛，原民局輔導、落實政策要再加把勁。

原民局坦言，曾碰過原民廠商來申請，因負責人信用條件未達，板信商銀承貸需符合金管會要求，因此難以核貸，加上都會區原住民創業多為經營商店、個人工作室或合作社，屬小型或微型企業，多數企業資本額未達100萬。

原民局昨舉行原民創業座談，頒發競賽獎金，今年新增發想組、行銷組及原青小聚。

今年有48組通過初審，31組進入複賽，每組各取5名，座談會上，安排準備創業的族人與創業過來人進行交流。

圓夢組－原力轉生計畫案負責人陳瑾分享提到，創業過程遭遇許多挑戰，通過初選後，市府安排一系列課程，得到不少養分。行銷組－太發龍（ta fa long）食品公司表示，參與原民局創業計畫不容易，要投入半年時間上課，部分學員撐不下去，若能好好參與計畫，對創業之路幫助很大。

對議員質疑申貸情況不夠踴躍，原民局經濟建設科長王翠瑩說，銀行有核貸規範，要檢視負責人條件，不可能隨意放款，對有心創業者會持續輔導，尋求可利用的資源。

創業 議員

延伸閱讀

17天湧658萬人次參觀 2023台灣設計展最後一天人潮爆多

新北原民年度創業座談及競賽 新增獎項及原青小聚

絕美景點快收藏！夯劇暴走女外科、模仿犯、造浪者都在「這裡」拍的

新北府會合演《雲開月明》上千長者看戲笑呵呵

相關新聞

汐止等了20年 捷運汐東線本周招標

汐止人等待20年的捷運汐東線終於有新進度，統包工程經費上周獲行政院公共工程委員會同意核定，本周就會上網公告招標。新北市捷...

稅務服務機使用率低 挨批浪費

台北市政府前年斥資458萬採購12台全功能自動化服務機，推動21項稅務自動化服務，去年使用率僅1.27%，1年54萬稅務...

空品認證 議員籲北市府帶頭做

台北市政府今年3月公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，截至9月已有48處取得認證，但議員發現，裡面僅有3處為公家機關，...

東湖恐更塞 民代籲配套

捷運汐東線進度往前邁進一步，藍、綠民代要求加快腳步，不能再延宕。地方既期待又怕受傷害，憂交通黑暗期伴隨而至，呼籲要有替代...

新北原民融資 遭質疑門檻過高

為扶持原民創業，給予第一桶金協助，新北市原民局2018年與信保基金、板信商銀合作，提供1.5億額度供原民申請，近5年只核...

新北環保英雄 220人獲獎

新北市環保局昨舉辦環保英雄表揚大會，表揚220名熱心投入環保事務的基層英雄，志工年紀從18歲至84歲，代理市長劉和然說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。