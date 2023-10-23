新北原民融資 遭質疑門檻過高

為扶持原民創業，給予第一桶金協助，新北市原民局2018年與信保基金、板信商銀合作，提供1.5億額度供原民申請，近5年只核貸520萬，議員質疑門檻過高，導致成效不彰。原民局回應，原民創業模式多為小額，或信用條件未達導致無法核貸，會加強宣傳。

新北市原民局日前專案報告指出，信保基金融資額度可達1.5億，2018年至今僅4家核貸，其中1家是今年申請的旅宿業貸款200萬，近5年累計核貸520萬，被民代批政策執行率不佳。

市議員蘇錦雄說，不可能沒人想就業，申請作業複雜性高，又牽涉到不動產擔保，導致核貸數低，建議可透過原民產業精實創業計畫，提供融資給參加的團隊。市議員陳家琪也說，實際核貸數與目標落差大，顯示規則有盲點，她曾在金融業服務，了解信保基金條件嚴苛，原民局輔導、落實政策要再加把勁。

原民局坦言，曾碰過原民廠商來申請，因負責人信用條件未達，板信商銀承貸需符合金管會要求，因此難以核貸，加上都會區原住民創業多為經營商店、個人工作室或合作社，屬小型或微型企業，多數企業資本額未達100萬。

原民局昨舉行原民創業座談，頒發競賽獎金，今年新增發想組、行銷組及原青小聚。

今年有48組通過初審，31組進入複賽，每組各取5名，座談會上，安排準備創業的族人與創業過來人進行交流。

圓夢組－原力轉生計畫案負責人陳瑾分享提到，創業過程遭遇許多挑戰，通過初選後，市府安排一系列課程，得到不少養分。行銷組－太發龍（ta fa long）食品公司表示，參與原民局創業計畫不容易，要投入半年時間上課，部分學員撐不下去，若能好好參與計畫，對創業之路幫助很大。

對議員質疑申貸情況不夠踴躍，原民局經濟建設科長王翠瑩說，銀行有核貸規範，要檢視負責人條件，不可能隨意放款，對有心創業者會持續輔導，尋求可利用的資源。