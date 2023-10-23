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東湖恐更塞 民代籲配套

聯合報／ 記者邱瑞杰洪子凱葉德正／連線報導

捷運汐東線進度往前邁進一步，藍、綠民代要求加快腳步，不能再延宕。地方既期待又怕受傷害，憂交通黑暗期伴隨而至，呼籲要有替代交維計畫等配套，別讓北市東湖地區交通困境更惡化。

北市議員李明賢說，民眾很期待趕快動工，但汐東線每列車可乘載530人，但是中運量裡最低的，不管載客數、車速都和輕軌接近，能不能滿足汐止和內湖民眾往返需求，新北捷運公司應提出更完整說明，「不能像文湖線一樣班班都塞滿人」。

北市議員何孟樺說，東湖交通問題長年無解，居民飽受塞車苦，不免擔心汐東線捷動工後，交通瓶頸將雪上加霜。她呼籲，除新北須提供完善的替代交維計畫，北市府也應擬完善配套措施。

新市議員白珮茹也在議會質詢指出，汐東線不可再耽擱，一定要在本月順利公告上網；議員張錦豪說，施工後必然會遇交通黑暗期，相關配套要做好準備。

「動工後挑戰才正要開始。」新北市議員周雅玲說，汐止通往台北市道路尖峰時段必塞，替代道路與交通調度規畫務必到位。

立委賴品妤說，汐止人盼望捷運超過20年，樂見市府宣布汐東捷運統包工程將上網招標，基隆捷運10月6日已由交通部審核完畢，行政院近期也會宣布新進度。

新北市議員廖先翔表示，大環境缺工，工程普遍招標困難，建議汐東線工程經費應符合市場行情，才能讓案子早日動工。

基隆也相當關注汐東線進度，國民黨立委參選人林沛祥說，汐東線部分路線與未來基捷共用，希望推動汐東線能為基捷帶來更多助力。

汐東線 基隆捷運

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