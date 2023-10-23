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空品認證 議員籲北市府帶頭做

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市政府今年3月公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，截至9月已有48處取得認證，但議員發現，裡面僅有3處為公家機關，市府應從自家單位帶頭做起，且轄下長照、兒少中心均應優先取得認證，環保局回應，會和各局處討論，研議如何讓公家機構參與認證，目前已先和衛生局有類似合作。

游淑慧指出，環保局今年3月率全國之先，公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，截至9月只有46個單位被列金質認證、2個單位列為銀質，其中獲認證業者包括百貨公司、健身房、餐廳、銀行業、電子業、護理之家等，但公家機關卻只有3處，占比不到10%。

游淑慧認為，過往推動節能、減碳，都是由公家部門開始，然而空品認證卻是民間在做，市府轄下許多老人安養機構、幼兒園、托嬰中心等單位，尤其老人、小孩免疫力較差，對於空氣品質應該更加重視，建議應強制部分公家單位通過認證，才能對民間企業起到帶頭的作用。

環保局空氣空汙噪音防制科長邱天安表示，「室內空品法」本身就有規範部分場所，空氣品質須符合標準，空品認證主要是針對還沒有強制規範場所主動爭取，9月就有和體育局、教育局、衛生局跨局處會議，討論營業場所空品相關問題。

邱天安說，目前有先和衛生局合作，將認證場所納入長照機構考核項目，目前已有83家業者申請空品認證，由於認證必須由業者主動申請，以目前看，成效不差，預計年底前申請案數可望破百。

衛生局 空氣品質 長照

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