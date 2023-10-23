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稅務服務機使用率低 挨批浪費

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市政府前年斥資458萬採購12台全功能自動化服務機，推動21項稅務自動化服務，去年使用率僅1.27%，1年54萬稅務申辦案，僅6945件使用自動化服務，遭批浪費公帑。多數民眾認為，除非大排長龍，還是習慣臨櫃申辦。稅捐處表示，當時採購服務機是因疫情避免人與人接觸，仍有一定效益。

據北市府統計，2022年民眾申辦稅捐業務有54萬6984件，其中臨櫃20萬3094件占37.13%、線上申辦33萬6945件占61.6%、全功能自動化服務機6945件占1.27%。民眾申辦最多的業務為「全國財產（所得）總歸戶資料」，臨櫃15萬3949件、全自動化服務機1463件。

北市議員汪志冰指出，稅捐處於2021年花費458萬採購12台「全功能自動化服務機」，放置於各分處公共區域，提供21項稅務自動化申辦，取代人工作業，並設置在各分處辧公區域，與民眾臨櫃無異，導致該便民政策不見效果，難怪民眾臨櫃意願大於機器申辦，也與網路取代馬路政策宗旨不符。

汪志冰認為，桃園巿政府就與超商合作，提供稅務局、民政局、勞動局等9大公務部門各項申辦項目，方便民眾可以在各店申辦，建議稅捐處應尋求與便利商店合作，提供多方管道，讓民眾得以隨時、隨地即刻申辦，不用特地親赴各稅捐分處，才是真正達到「網路替代馬路」便民目的。

稅捐稽徵處長倪永祖回應，稅務全功能自動化服務主要是讓個人使用，包括所得資料申請、財產清單等，共21項服務；會臨櫃辦理稅務的對象，大多為代書、銀行或信託業者，每次申辦數都在20件上下，而地價稅、印花稅、房屋稅等項目，一定要線上申辦，所以才會占多數。

倪永祖說，當初會設置全功能自動化服務，是因疫情期間，有些人不願排隊或與他人接觸，如今疫情過去，因稅務全功能自動化服務為24小時，民眾下班後若有稅務要申辦，可在晚間20時30分前至稅捐處使用。

疫情 北市

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