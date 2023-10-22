賴品妤與汐止企業聯手安排紙風車演出 邀大小朋友同樂

新北市立委賴品妤與陸華科技公司共同邀請紙風車劇團，在汐止區金龍國小演出「蕃薯森林奇遇記」，吸引許多大小朋友到場欣賞演出。開場前，賴品妤與小朋友一起玩氣球遊具，笑聲不斷，為歡樂的夜晚拉開序幕。

賴品妤說，2年前與立委沈發惠協助紙風車劇團，將倉儲移到原汐止橫科彈藥庫，成功爭取紙風車常態性表演回饋鄉親。親子權益和教育文化是她非常關注的政策面向，汐止區有眾多年輕人組成的小家庭，她認為能夠讓爸爸媽媽在周末夜，帶著小朋友就近在汐止享受藝文表演，是件非常幸福的事。

賴品妤表示，她擔任立委3年半以來，成功為選區的國中小爭取到50個改建項目，其中汐止區就有10所學校受惠，教育部投注補助款近1億元。她希望能用所以家長陪伴孩子的心情，繼續顧好地方、顧好小朋友。