聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴品妤與汐止企業聯手安排紙風車演出 邀大小朋友同樂
新北市立委賴品妤與陸華科技公司共同邀請紙風車劇團，在汐止區金龍國小演出「蕃薯森林奇遇記」，吸引許多大小朋友到場欣賞演出。開場前，賴品妤與小朋友一起玩氣球遊具，笑聲不斷，為歡樂的夜晚拉開序幕。
賴品妤說，2年前與立委沈發惠協助紙風車劇團，將倉儲移到原汐止橫科彈藥庫，成功爭取紙風車常態性表演回饋鄉親。親子權益和教育文化是她非常關注的政策面向，汐止區有眾多年輕人組成的小家庭，她認為能夠讓爸爸媽媽在周末夜，帶著小朋友就近在汐止享受藝文表演，是件非常幸福的事。
賴品妤表示，她擔任立委3年半以來，成功為選區的國中小爭取到50個改建項目，其中汐止區就有10所學校受惠，教育部投注補助款近1億元。她希望能用所以家長陪伴孩子的心情，繼續顧好地方、顧好小朋友。
新北市議員張錦豪和汐止多名里長，今晚也到場欣賞「蕃薯森林奇遇記」。這齣戲改編自「小飛俠」童話故事，描述蕃薯島上的蕃薯國王生病，沒有了笑容，蕃薯大臣邀請各路英雄想盡各種方法取悅國王，後來發現原來要治好國王的病，必須要到蕃薯森林尋找「幸福鳥」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言