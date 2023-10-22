新北原民年度創業座談及競賽 新增獎項及原青小聚

新北今舉行年度原民創業座談，並頒發競賽項目獎金，鼓勵及輔導原民青年創業；新北原民局表示，今年新增發想組、行銷組及原青小聚，讓未創業、已創業的原民青年都能一起參與。另外，有議員質疑原民創業基金成效差，原民局回應，還是要檢視負責人條件，即便沒通過，原民局也會持續輔導。

原住民族因為歷史因素及居住區域導致發展不均，新北市府為鼓勵及輔導民眾創業，今將舉辦創業座談，邀請到宜蘭縣、台中市與本市3名創業者，透過文化創意、傳承以及環境永續的不同角度出發做分享；活動同時頒發原住民族產業精實創業計畫獎項，各類獎金總計200萬元。

新北副市長陳純敬表示，新北市不僅培育與支持上百位想創業以及有自己事業的族人，活動邁入第5年，迄今已提供560萬元的獎勵金；其實很多企業都加入原民的元素，使文化可以傳播到各地，畢竟保有文化底蘊最重要，大家有任何創業上問題都能像市府反映。

經濟建設科指出，今年48組通過初審，31組進入複賽，最後三組中每組取5名，一路來真的不容易。科長王翠瑩說明，今年除過往「創業圓夢組」外，也新增「創業發想組」、「行銷精實組」等讓準備創業、已經創業的族人都能發揮與激盪。

圓夢組-原力轉生計劃案負責人陳瑾分享，準備創業過程中有許多挑戰，自己初選通過後，市府安排許多課程，另外今年也新增「原青小聚」安排學長姐回來分享，這對於未來申請貸款計畫及實際創業都很有幫助。

行銷組-太發龍（ta fa long）食品公司表示，參與原民局的創業計畫的確不容易，要付出半年時間上課，中間很多參賽者撐不下去，參與計畫後對於未來實際創業很有幫助，就算已經創業也還持續有相關輔導機制。