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取得空品認證僅3處！議員籲市府應帶頭做 北市環保局：會跨局處研議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市環保局今年3月起推動「室內空氣品質認證場所」，目前共有48處獲得認證，但公家機關佔比不到10％，議員認為，市府應帶頭做起，才有推廣效果。圖／環保局提供
台北市環保局今年3月起推動「室內空氣品質認證場所」，目前共有48處獲得認證，但公家機關佔比不到10％，議員認為，市府應帶頭做起，才有推廣效果。圖／環保局提供

北市環保局今年初力推「室內空氣品質認證場所推動計畫」，希望各場所主動改善空氣品質，截止9月已有48處取得認證，但議員發現，裡面僅有3處為公家機關，市府應從自家單位帶頭做起，且轄下長照、兒少中心均應優先取得認證，環保局回應，會和各局處討論，研議如何讓公家機構參與認證，目前已先和衛生局有類似合作。

游淑慧指出，環保局今年3月率全國之先，公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，截至9月只有46個單位被列金質認證、2個單位列為銀質，其中獲認證業者包括百貨公司、健身房、餐廳、銀行業、電子業、護理之家等，但公家機關卻只有3處，佔比不到10%。

游淑慧認為，過往在推動節能、減碳，都是由公家部門開始，然而空品認證卻是民間在做，市府轄下有許多老人安養機構，以及幼兒園、托嬰中心等單位，游認為，老人、小孩免疫力較差，對於空氣品質應更加重視，她建議應強制部分公家單位通過認證，才能對民間企業起到帶頭的作用

環保局空氣空汙噪音防制科科長邱天安表示，「室內空品法」本身就有規範部分場所，空氣品質須符合標準，空品認證主要是針對還沒有強制規範場所主動爭取，9月時就有和體育局、教育局、衛生局跨局處會議，討論營業場所空品相關問題。

邱天安說，目前有先和衛生局合作，將認證場所，納入長照機構考核項目，也會持續溝通看能不能有更多場所可以通力合作，目前已有83家業者申請空氣品質認證，由於認證必須是由業者主動申請，以目前來看成效不差，預計年底前來申請案數可望破百。

空氣品質 衛生局 長照 游淑慧

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