街貓絕育擴大執行人力不足 貓咪數量不減反增

台北市街貓照護友善行動方案（TCCP）今年起擴大執行街貓絕育計畫，但執行人力逐年下降，2021年有335名志工、今年剩257名，減少約23%，絕育數量也從3745隻降至1173隻。北市產發局說，會重新盤點目前人力不足的狀況，以及志工團體需求，11月底前擬定解方。

據北市府統計，2021年參與執行誘捕街貓絕育工作的志工為335位、2022年311位、今年257位，減少約23%。2021年街貓絕育數量3745隻、2022年3338隻；今年截至8月底1173隻。

北市議員王欣儀指出，動保處補助民間團體辦理TCCP方案，必須是要取得機關學校首長、社區委員會或里長告知書才能進行絕育工作，在去年已拿掉這項要求，變成全區執行，本預期計畫更順利，但民間團體反映，近2年因參與志工人數減少，街貓數量變多。

王欣儀表示，市府每年編列補助絕育預算646萬9千元，由參與的民間團體付給「獸醫診所辦理結紮」，志工沒有拿補助，但推動街貓絕育面臨很多瓶頸，志工投入減少，獸醫也認為有風險，許多診所怕傳染病、怕被咬、籠位少等原因，願意幫忙街貓絕育的診所愈來愈少，加上貓咪生病的醫療費補貼少，但籠子、車馬費等額外支出的費用卻都是志工自己出、收容處所難找。

對街貓絕育工作成效每下愈況，王欣儀要求市府應提補救之道，如研議獎勵參與志工、補助車馬費等方式並宣導民眾參與，參與TCCP的民間團體也表示很願意協助街貓安置，但苦無地方收容，盼動保處能給予協助、輔導、媒合適當場所，由團體出義工、政府出租金，公私協力進行安置。

產發局局長陳俊安回應，會邀集參與的團體、志工及社區開會討論，針對執行人力會再重新盤點，了解志工碰到的困境，滿足各方需求，以因應TCCP全區執行計畫，維持街貓絕育水準，不因全區執行計畫而影響目標，承諾11月底前提出改善方案。