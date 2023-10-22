新北提供原住民1.5億融資額度 5年卻僅核貸520萬

為支持原住民族人創業或週轉資金，新北市原民局2018年與信保基金、板信商銀合作，提供1.5億額度供原民申請，不過近5年下來僅核貸520萬、核貸額度2成8。議員質疑是否核貸標準過高、需不動產抵押，導致核貸成效不彰。原民局表示，原民創業模式多為小額需求不高，或信用不良導致無法核貸，會再加強宣傳。

新北市原民局自2018年起與財團法人中小企業信用保證基金、板信商業銀行合作，原民用於創業資金、營運周轉、升級轉型的資金用途，可申請融資貸款，其中創業、週轉最高可貸100萬，產業升級最高為200萬，市府還補貼第一年5成利息及貸款期限5年手續費，然而原民局專案報告指出，信保基金融資額度可達1.5億，從2018年至今僅4家核貸，其中有一家還是今年申請的旅宿業，核貸200萬，近5年共核貸520萬、額度僅達2成8。

市議員蘇錦雄說，總不可能沒有人要就業，質疑是否因申請複雜性高、最後又會牽涉到不動產擔保，導致核貸數低，認為可以透過原民產業精實創業計畫，提供融資給參加的團隊。市議員陳家琪也說，實際核貸數與目標落差大，可能跟條件門檻不太合乎企業需求，或者財報要求過高有關，她曾在金融業服務，了解信保基金條件其實很嚴苛，認為原民局應在條件上輔導廠商增加信用，進而取得融資幫助，

新北原民局坦言，曾碰過原民廠商來申請，但負責人信用有不良紀錄，板信商銀承貸需符合金管會要求，恐難以核貸，加上都會區原住民族創業模式多為經營商店、個人工作室或合作社為主，且半數企業員工人數在2人以下，在產業型態上屬小型及微型企業，多數企業資本額更未達100萬，導致申請意願低，會在宣傳上多加著力。

此外，也透過新北市原住民族產業精實暨創業計畫，以課程輔導、專業諮詢、提案獎勵方式，協助原住民族發展事業，2019年開辦後共計輔導86組團隊，諮詢輔導180小時、融資貸款輔導23案、獎勵金560萬、媒合41家業者在線上平台上架，並協助5家業者透過募資平台招募資金，活化原住民產業。