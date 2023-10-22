表揚18至84歲環保志工220人 新北市府：環境變美的草根力量

新北市環保局今舉辦112年環保英雄表揚大會，表揚220名熱心投入環保事務的基層英雄，志工年紀從18歲至84歲，代理市長劉和然說，環保志工奉獻專長、熱情，是城市變美的重要力量，志工們發揮螞蟻雄兵精神，讓新北愈來愈亮。

新北市環保局長程大維提到，環保觀念的內化與實踐是環境永續發展重要關鍵，新北市連續10年獲得最乾淨城市佳績，無私奉獻、隱身在鄰里巷弄間的環保英雄們功不可沒。新北市自100年起率全國之先首創辦理「環保英雄遴選計畫」，除109、110年因疫情停辦，至今已邁入第11個年頭，表揚近3300名環保英雄，期許有更多新血加入，共同守護乾淨美麗的新北市。

環保局說明，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」2組，今年有220名環保英雄受里長推薦參加，其中不乏青、壯年志工參與，可見推動環保的熱情不受年齡限制。經過評選團初選與實地查訪後，決選出2名特優獎、20名優等獎、38名甲等獎及160名佳作獎，其中脫穎而出的2名特優獎，分別是五股區興珍里林培鈞、板橋區江翠里陳國卿。

林培鈞獲資源永續組特優獎，林本業是水電行老闆，熱心服務里內事務，包含油漆粉刷、器材維護、泥作等各項服務樣樣行，堪稱是興珍里的百工達人，他善用自身的水電專長，將廢棄水管重新利用，手工打造出魚菜共生、過濾池、生態池、自動灑水器等循環系統，植栽採用廚餘堆肥，不使用化學肥料及農藥，菜圃裡隨處可見蚯蚓等各種生物，菜圃的營養液回流至魚菜共生池裡，達到生態永續循環，栽種的蔬果可供里內老人共餐使用。

環境美化組特優獎得者是陳國卿，陳具有藥師資格，精通植物學與公共衛生，國防醫學院預防醫學研究所退休後，致力於里內服務，從事環保服務年資有15年。他將里內守望相助亭外的髒亂點，改造成里民可以耕種、休閒的場所，在里內畸零地種植棉花、藥草和蜜源植物，吸引許多鳥、蟲、蝶前來覓食，成為打卡景點。除環境維護及改造外，他更發揮專業於里內開班授課，教授里民各種觀賞及可食用藥草植物的培育知識。

陳國卿的妻子廖淑修、女兒陳心榆今天陪他出席頒獎，陳心榆說，志工身分成為父親退休後的生活重心，父親非常樂在其中，也做出成就感。