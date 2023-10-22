北市稅捐處全自動化服務使用率僅1.27% 議員：浪費公帑

北市稅捐處2021年推動「稅務全功能自動化服務」提升行政效率，使用率僅1.27%，1年54萬稅務申辦案，只有6945件使用自動化服務，議員批評「浪費公帑、無法以智能方式提升效率」。稅捐處說，因臨櫃對象大多為代書、銀行或信託業者，申辦稅務案件量多，加上部分稅務必須線上申辦，才會占多數。

根據北市府統計，2022年民眾申辦稅捐業務有54萬6984件，其中臨櫃20萬3094件（37.13%）、線上申辦33萬6945件（61.6%）、全功能自動化服務機6945件（1.27%）。民眾申辦最多的業務為「全國財產（所得）總歸戶資料」，臨櫃15萬3949件、全自動化服務機1463件。

北市議員汪志冰指出，稅捐處於2021年花費458萬採購12台「全功能自動化服務機」，放置於各分處公共區域，提供21項稅務自動化申辦，取代人工作業，並設置在各分處辧公區域，與民眾臨櫃無異，導致該便民政策不見效果，難怪民眾臨櫃意願大於機器申辦，也與網路取代馬路政策宗旨不符。

汪志冰表示，桃園巿政府就與超商合作，提供稅務局、民政局、勞動局等9大公務部門各項申辦項目，方便民眾可以在各店申辦，她建議北市稅捐處應尋求與便利商店合作，提供多方管道，讓民眾得以隨時、隨地即刻申辦，不用特地親赴各稅捐分處，才是真正達到「網路替代馬路」便民目的，否則只是勞民又浪費公帑。

北市稅捐稽徵處長倪永祖回應，稅務全功能自動化服務主要是讓個人使用，包括所得資料申請、財產清單等，共21項服務；會臨櫃辦理稅務的對象，大多為代書、銀行或信託業者，每次申辦數都在20件上下，而地價稅、印花稅、房屋稅等項目，一定要線上申辦，所以才會占多數。

倪永祖說，當初會設置稅務全功能自動化服務，是因為在疫情期間，有些人不願意排隊或與他人接觸，如今疫情過去也會轉換目標，現在是能延長工作時間，因為稅務全功能自動化服務為24小時，民眾下班後若有稅務要申辦，可以在20時30分前至稅捐處使用，未來會思考如何讓批次稅務申辦案使用稅務全功能自動化服務。