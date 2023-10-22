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2023台灣設計展今最後一天 只開到晚間6點：要看展快衝
今日是2023台灣設計展最後一日，展覽僅至傍晚6點為止，新北文化局說，主展區14個展覽分佈於5展館，從地理、人文、產業、永續、精神、生活及飲食等面向探討新北，且新北市府大廳、環狀線也有衛星展區，想逛展的民眾要把握最後時間前往。
2023台灣設計展今是最後一天，文化局近日準備5組鶯歌燒擴香石禮盒、10份新美館隨行側背袋，讓民眾看展完答題就有機會獲獎。文化局透露，5道題目包含列舉1位A7展區新潮Ｏ「Life in Circle」新北青年音樂人、A6展區前衛Ｏ「破力」展區英文名、A5展區循環Ｏ「福爾摩沙Ｏ號」實踐永續循環設計，17天的展覽包含展品的循環效益，預估可減碳幾公斤、最後一周假日限定「美味圈圈市」市集名稱、A14展區未來Ｏ「共好Let's go」以哪六個字做為小展區主題，大家可以邊逛展覽邊尋找答案。
文化局也提到，今年台灣設計展主展區14個展覽分佈於5展館，衛星展區則分佈在新北市府大廳、環狀線新北產業園區、頭前庄、板橋、景安及十四張站等。此外，還有「新北哩賀」品味漫遊行動，及32場設計響應則根據場館舉辦的活動，邀請大家把握機會一同踏進展覽。
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