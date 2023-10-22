蔣萬安相見歡 紐澤西州長推特讚學弟為台北帶新領導力

美國紐澤西州長Phil Murphy旋風來台，此行也與台北市長蔣萬安會面，蔣今天在臉書表示，很高興能與Phil Murphy及紐澤西州政府團隊見面。正因與Phil Murphy都是賓州大學校友，所以蔣萬安不但稱他州長，也叫他學長，這次會面聊費城歲月、紐澤西印象，感覺特別親切。

Phil Murphy甚至也在蔣萬安臉書貼文之前，也在推特貼文說，很榮幸與蔣萬安會面，並稱讚蔣作為有史以來最年輕的台北市長，為台灣首都帶來新的活力與領導力，

蔣萬安今天臉書貼文表示，他與Murphy學長會面，對方談到澤西州與台北一樣，都是以創新驅動產業發展聞名，雙方共享生技及資通訊優勢，也都擁有豐沛的高科技人才資源，並分享對內湖科技園區、南港軟體園區及投資台北辦公室特別感興趣，提到未來雙方可以加深合作。蔣也提到，最近在全球各地推動的創業家護照計畫，希望能促進雙方新創產業交流。

蔣萬安說，當他邀請州長明年三月來台北參加智慧城市展Smart City Expo時，對方驚喜的說，這個時間點與紐澤西州在台辦事處開設的時機接近，這個機緣象徵了雙方進一步合作的可能性，並特別提到，很肯定台北的發展與潛力，所以期待明年開設的辦事處不只是在台，更能透過台北串起在亞太聯繫的樞紐。