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青年免費看劇 報名仍低迷

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
4名就讀傳播科系的19到20歲大學生對劇場有興趣，想登記欣賞表演。記者邱書昱／攝影
4名就讀傳播科系的19到20歲大學生對劇場有興趣，想登記欣賞表演。記者邱書昱／攝影

北市文化局推出「你看戲．我買單」活動，11月推出4場海內外團體表演劇場，限量1471組供18到22歲在籍的青年免費看劇。活動在11日截止，參與抽獎人數卻不到一半。北市文化局表示，會繼續推廣，未來不限台北市籍青年參與。

市議員許家蓓說，活動預算500萬元，原先規畫9月28日到10月11日開放民眾登記抽籤，預計抽出1471組、2942人，沒想到報名人數寥寥無幾，因此又延一周到18日才截止。不過登記狀況依舊不理想，「市民對這活動好像不太埋單」？她認為應多宣傳，放寬年齡限制。

一群在台北表演藝術中心外面練舞的19到20歲大學生說，對北市府免費看劇活動非常感興趣，想報名參加，但先前沒注意到相關訊息。

北市文化局表示，延長一周增加591組、共1182人登記，劇場觀眾養成不易，推動方案將持續精進，後續會釋出座位公開推廣。

4場活動分別為城市舞台11月16日「全民大劇團」演出「海角七號造夢者」音樂劇；12月28日「故事工廠」演出「倒數婚姻」；台北表演藝術中心12月22日加拿大「七手指特技劇場（Les 7 Doigts）」帶來「Passagers」；12月29日馬戲家英巴爾‧本‧海姆 （Inbal Ben Haim）帶來「Pli」。

北市 台北表演藝術中心 劇場

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