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台北通謠言澄清專區 質詢變造謠？

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市議員檢驗「台北通」，發現「謠言澄清」專區很多是議員質詢內容，議員批市府不該把質詢當成謠言。北市資訊局表示，專區名稱不是很恰當，會研議改善。

點開謠言澄清專區，多是局處回應議員質詢的新聞稿，包括南京西路「天坑」、YouBike無車可借、「大龍新城」遇大雨電梯故障，也有中央營建署評北市對學區交通改善不夠積極，都成了「謠言澄清」。

議員顏若芳指出，台北通的「謠言澄清」專區，對有錯誤資訊做出澄清，但把議員質詢當成謠言很誇張，難道議員質詢是錯的嗎？

議員洪婉臻說，「台北通」從108年到現在有300多萬人下載，但活躍用戶僅41萬，北市人口250萬，是怎麼回事？且有的介面很難懂，進入都是活動廣告。

資訊局長趙式隆表示，「謠言澄清」名稱不恰當，會和研考會研議，就像當初Hello Taipei感覺不出來是市民熱線，後來改回1999。

至於台北通活躍用戶僅41萬，趙式隆表示，台北通是實名的App，沒有灌水空間，這是政府的App，不像LINE民眾每天會使用，台北通有幾百個服務，但只有一些是民眾慣性使用，如果用活躍用戶來評估，不是好指標。

議員 台北通 北市

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