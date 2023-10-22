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幼園違規事件頻傳 北市納評鑑

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市幼兒園722家，違規事件層出不窮，但近4年來，常見違規包含未具教保服務人員資格從事教保服務56次、超收費用44次、超收幼生35次等，48家累犯中有1家高達6次裁罰紀錄。教育局指出，中央3月提高罰鍰，超收幼兒、生師比不符等從最低6000元，大幅提升至6萬到30萬元，北市也研擬列入評鑑。

議員汪志冰指出，教育局每年輪流稽查約210家，2020年發現80家違規、2021年41家、2022年58家，今年1至8月攀升至65家。

她說，幼兒園違規與園務管理有關，恐衍生師資專業度不足、無法全面照護，北市今年就發生4件不當管教案件，教育局卻僅裁罰6000元，難有遏阻效果。依據幼兒園評鑑辦法，幼兒園每5年均要接受基礎評鑑，累犯業者還能過關，質疑評鑑機制有何作用？

家長陳小姐表示，老師一次面臨多位小朋友，若遇大家同步鬧情緒，內心真的會很崩潰，但老師也是人，情緒不該被忽視，政府應重點關心他們身心狀況，透過降低師生比、增加師資、加薪等方式，有助於維持教育品質。

教育局長湯志民回應，幼兒園將本求利，節省人力、擴充空間、便宜行事等行為容易出現，教育局稽查都會注意，若有違規立刻裁罰，過去曾罰過50多萬元，現在平均6000至6萬元不等。

湯志民坦言，幼兒園要達到好品質確實有難度，需經師資、環境等各方面努力才做得到。他承諾針對幼兒園辦學、老師增能舉辦研習，幼兒園評鑑不佳就裁罰，也會將違規事項納入評鑑參考，但因幼兒園評鑑辦法為中央統一標準，將再向教育部反映。

教育局說，中央今年修訂施行幼兒教育及照顧法、教保相關人員違法事件調查處理辦法，幼兒園不當對待案件改由教育單位裁處，教育局今年裁罰幼兒園態樣新增「對幼兒不當對待」，近3年疑似違法對待事件無明顯增長。

教育局表示，鑑於現行幼兒園評鑑指標依據中央辦理，北市為能有效督導，已於今年6月將行政檢核項目納入教保服務人員輔導管教情形、託藥管理制度等，必要時引介專業人員入園輔導，讓稽查、輔導及評鑑並行。

幼兒園 教育局 北市

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