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103歲退役中校 喜歡每天散步

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市代理市長劉和然（左一）探視103歲人瑞鄧集成（中），致贈重陽禮金和禮盒。圖／新北社會局提供
新北市代理市長劉和然（左一）探視103歲人瑞鄧集成（中），致贈重陽禮金和禮盒。圖／新北社會局提供

新北100歲以上的人瑞有880人，見證百年歷史，重陽禮金於10月18日匯入帳戶，現金領取即日起在29區公所指定地點發放，全市有70萬餘名長輩受惠。新北代理市長劉和然昨訪視103歲人瑞鄧集成，致贈重陽禮金2萬元和蘋果禮盒。

社會局長李美珍說，重陽禮金致贈標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞則為2萬元，提醒領現金者，要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取，現金領取至12月29日止，逾期將不受理。

劉和然昨探視鄧集成，他是民國10年生於大陸湖北省荊門市，16歲時正逢八年抗戰，毅然決定報考陸軍官校，曾被派往印度接受美軍訓練，參與「湘西會戰」擊退日軍，及在東三省與共軍展開剿匪戰役。民國38年隨國軍來台，民國57年以中校軍階退役。

鄧集成除左耳有些重聽外，身體仍硬朗，喜歡每天外出散步，更常參與社區內活動。鄧集成和太太育有4女。他歷經戰亂，幸運在烽火下逃過一劫，來台時孑然一身，卻在台灣開枝散葉。

身分證 新北

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