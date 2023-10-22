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北大特區 增容許使用項目再招商

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市北大特區內的停二停車場占地1875坪，之前招商流標後市府正做民意調查，居民也好奇上網發問是否要蓋電影院？網友支持與反對都有，建議先把三鶯線蓋好，議員建議先做民調了解有無電影院需求。經發局表示，未來可能朝土地增加容許使用項目，再次招商。

停二停車場由於土地使用用途為停車場，新北市經發局為符合停車場使用，過去招商條件雖然大樓可設有商場，但也必須回饋公益空間，且樓地板大面積需為停車使用，今年3月招商第2次流標。

當地對是否蓋電影院有爭議，北大南園里長李培鈺表示，北大特區屬於文教區，太商業型設施在這並不合適，建議多聽取居民意見再評估。北大龍學里長周秀鳳則是質疑蓋電影院能經營得起來嗎？希望能有更多托老托幼等公益設施。

市議員江怡臻表示，民調是聆聽民意方式之一，但民意調查的效度和可信度必須能夠說服北大居民，問卷題目也需仔細設計，建議透過多元方式採納居民意見。

市議員廖宜琨則對蓋電影院持反對意見，他說在土樹三鶯有樹林秀泰及土城日月光兩座電影院，特區路幅不寬，質疑特區蓋電影院可能導致交通壅塞、成蚊子館的狀況。

市議員洪佳君表示，地方政府必須多與民眾溝通了解地方民眾需求，除了民意調查也可以辦理座談會，以達到符合在地居民生活的期待。

經發局表示，由於目前營業項目、營業面積限制及營建成本上漲等因素，導致廠商投標意願低，將綜合評估民眾需求及廠商意願，將維持停車場多目標使用，增加容許使用項目，吸引業者投資。

電影 停車場

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