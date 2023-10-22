三重電競基地 審計處：使用率剩15.74%

新北市推動電競運動，在亞運拿下2銀2銅。審計報告指「三重電競基地」近3年使用率從43%降到15.74%。議員認為基地疏於管理，明年起新北體育處將升格體育局，但教育局與經發局至今還在踢皮球，恐難以推動電競發展。經發局解釋，審計處計算有誤已反映，基地啟用至今辦超過500場活動，能見度大幅提升。

新北電競基地運用三重重新市場340坪空間，設有賽事區、攝影棚、展示體驗區、觀眾活動區，及導播室、課程區暨活動區室等專業實踐場域；也可免費提供電競組織、學校及業界社團，借用基地租借辦理電競活動。

游姓電競從業人員說，有去參加過電競基地的活動，但電競基地的活動並無特別吸睛處，近期舉辦的講座多數也看不太到想呈現的重點，電競產業不該只淪於表面的選手或教練，實際上的轉播、賽事也都是其中一環，避免最終淪為一潭死水。

另一名長期參與電競產業的陳姓男子說，不止新北，整個台灣市場小，人才培養出來卻被大陸、美國高薪挖角，希望新北除了培育外，也可以創造工作機會。

一名去年度曾參加電競課程的陳姓學生說，從小就憧憬電競產業，報名參加新北電競基地課程，結訓後獲得參與亞洲電子競技公開賽幕後工作人員實習機會。

市議員顏蔚慈指出，新北市2018年就成立「三重電競基地」，卻始終疏於管理，成效低落。審計報告指出基地使用率不高，近3年從43%狂降到15.74%。

顏蔚慈說，新北有許多優秀電競人才，經發局應積極協同教育局、勞工局與青年局串連大專院校電競社團，提供電競職涯培訓，建立電競人才庫、提供跨局處資源，媒合企業資源共同打造完整電競產業鏈。

經發局解釋，當初審計處來調資料僅調閱，學校及業界社團借用基地的天數，將其數字當作分子除以天數，但卻沒有扣除基地公休日、國定假日、消防安檢與疫情三級警戒等未供使用日，才會導致數字偏低。

今年更透過多元管道，除結合台灣職業英雄聯盟電競戰隊DCG辦理遊戲講座，自5月開始陸續辦理「新北電競爭霸戰」等，今年更新增逾10個單位登記，基地能見度大幅提升，至9月底使用率為55%。