蔬果農藥超標 北市銷毀近3噸

台北第一、二果菜批發市場今年9月抽驗1295件蔬果產品，共142件農藥超標，主要品項為辣椒、油菜、芥藍菜，銷毀重量共2萬8527公斤。台北農產公司表示，違規蔬果來源以台中市、雲林縣、高雄市居多，若累犯3次，會廢止供應資格。

北市議員游淑慧今年4月曾爆料，北農檢驗蔬果農藥時，曾因機具故障採用「人為校正回歸」，導致部分不合格蔬果變合格，相關蔬果多達8成，有農藥超標3倍合格，當時她質疑有人為因素操作，放水獨厚特定供應商。北農則強調檢驗人員獨立運作，不受外界影響。

北市市場處批發市場科長蔡萬春表示，台北農產運銷公司在蔬果進場、場內交易時抽驗，只要農藥超過法令規範，便會清查場內同一身分證進場、同一品名代號的果菜，全數攔截銷毀。

依規定，首犯業者會被懲處停止供應10天、第二次1個月，第三次是廢止供應人資格。蔡萬春表示，在接獲停止供應期間，會由所屬供應單位派員會同，在不合格貨品的農田取樣，樣本送交到農政相關單位，進行化學快篩法重新檢驗。如果合格就能附上證明重新進貨，北農會再以化學快檢法檢驗，合格才能恢復供貨，若檢驗仍不合格，則繼續停供，品項貨件報廢銷毀。

蔡萬春也說，為避免農民業者再犯，會發函給縣市政府、農會合作社，交由當地單位去落實輔導農友用藥，源頭管理食安。

據北農統計，每月蔬果銷毀重量，4月5萬6600公斤、5月5萬2306公斤、6月4萬4296公斤、7月4萬521公斤、8月2萬7820公斤。不過蔡萬春強調，每月抽驗的蔬果種類不同，單看公斤數難以呈現出件數。