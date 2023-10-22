新北幸福保衛站 擴及北台7縣市

北台8縣市昨在新北市府舉行首長會議，區域合作平台今年也推動整合跨縣市救災染治理等7大合作議題。新北市府表示，希望未來和鄰居們的互動更密切，例如新北推動多年的幸福保衛站，年底將擴大到其他7縣市，照顧更多弱勢兒；停車收費機制也將一致，民眾在不同縣市停車繳費，只要使用一種支付方式。

北台八縣市包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、苗栗和新竹縣市，區域合作平台今年由新北主政推動，共42件提案，挑選7項議題，推動包括路邊停車費共同繳費平台、幸福保衛站、停車剩餘車位即時資料、遊程伴手禮配送、跨區救災通報支援、特色產業招商合作和跨流域汙染治理合作計畫。

新北市府舉例，幸福保衛站邁入第11年，凡就讀、設籍新北發生「急難事由」而有飢餓求助需求的18歲以下兒少，市府與四大超商合作及時供餐，協助通報，今年12月29日將辦跨縣市幸福保衛站聯合啟動記者會，明年1月20日在北台8縣市啟動。

8縣市目前皆設置剩餘車位查詢系統，未來會整合成單一查詢系統，並供民間停車場業者介接，本月將邀集8縣市主管機關協調推動，年底完成；目前各縣市停車費支付方案不一，未來設置路邊停車費共同繳費平台，只要透過一個行動支付即可繳納8縣市停車費。另外，8縣市今年簽訂「跨區通報支援協定」，相互支援合制，減低災害衝擊。1個月來跨區支援火警21件、救護178件、轉報電話2740通。