育化舞團發表瑞芳瓶燈舞 延續瑞芳火把節傳統安全祈福

「育化民族舞蹈團」由比利時籍的戴立林神父創立，深耕瑞芳50年，並至全球五大洲150個城市表演，今天在瑞芳區民廣場發表「瑞芳樂舞四部曲瑞芳瓶燈舞」，現場擠滿民眾欣賞瓶燈舞，延續瑞芳火把節的傳統，改以安全祈福為宗旨。

瑞芳老街文化觀光推展協會近年推展瓶燈藝術，將瓶子和燈結合，有「平安燈」的意味，也延續了瑞芳火把節的傳統，以安全祈福為宗旨，感謝老礦工們對這片土地的貢獻，祈願家戶平安，「瓶燈舞」以此發想而來。

比利時台北辦事處處長馬徹、新北市觀旅局主秘王國振、新北市文化局股長丘乃如、瑞芳區長楊勝閔均到場。馬徹表示，看到許多50年來照片中的人物今天仍在現場，非常感動，當年戴立林神父遠渡重洋留駐瑞芳的「大愛」，至今仍深深影響育化舞團的孩子。

戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文表示，今年適逢基金會創立20周年，同時也是自1973年首次出國表演屆滿50周年，希望未來成為瑞芳的藝文代表節慶。舞團規畫「瑞水金九」元素，創作地方特色的舞蹈。

「戴立林文化沙龍」邀集幾位認識戴立林神父及育化的講者與談。作家古蒙仁當年當記者採訪九份時認識戴神父，當年戴神父秉持「以人為本」來協助社區發展，比台灣的社區營造都還要早。

鄭春山老師著作許多水金九的在地書藉，不為人知的是當年育化許多公文及報告都是他親筆代寫的，他憶及好友戴神父當場哽咽，令人動容。