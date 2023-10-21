22年歷史樹林保安陸橋拆除 新北仍有102座評估待拆

新北市府推動城市減法工程，拆除老舊且使用率低的陸橋，有22年歷史的樹林區保安陸橋近日花費約10天拆光，讓大安路及保安街一段口天際線重現。保安陸橋拆完後新北市剩下102座人行陸橋，未來將持續針對其他使用率低的陸橋辦理評估作業。

新北市養工處表示，此次保安陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由樹林區公所、養工處、交通局等單位進行會勘後先行試辦封閉，在無具體反對意見後，保安陸橋近日已完成大梁及墩柱拆除工程，恢復周邊道路通行。

另陸橋拆除後，在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，市民可透過手機掃描，可連結上利用照片及文字編輯，記錄陸橋的歷史的橋誌，雖然橋梁的實體已消失，但仍希望保留著陸橋與居民之間記憶。