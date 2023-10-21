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尷尬了！「台北通」謠言專區 一看都是北市議員質詢內容

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北通「謠言澄清」專區，上面很多是針對議員的質詢，挨批把議員質詢當成謠言。圖／取自台北通網頁
台北通「謠言澄清」專區，上面很多是針對議員的質詢，挨批把議員質詢當成謠言。圖／取自台北通網頁

北市前巿長柯文哲任內積極推動「台北通」App，而新任蔣市府繼續沿用，北市議會開議後，台北市議員檢驗「台北通」除了認為台北通活躍用戶僅41萬，和台北市人口250萬有落差，其中議員發現最誇張的是「謠言澄清」專區，上面很多是針對議員的質詢，批評市府把議員質詢當成謠言。北市資訊局坦言，這個名字不是很恰當，會研議改善。

點開謠言澄清專區，大多是局處所發的新聞稿，不少是針對議員的質詢的熱門議題，包括南京西路「天坑」、YouBike無車可借、「大龍新城」遇大雨電梯故障，也有中央營建署評北市對學區交通改善不夠積極，都成了「謠言澄清」。

議員顏若芳指出，台北通的「謠言澄清」專區，對有錯誤資訊做出澄清　但她發現上面很多是針對議員的質詢，把議員質詢當成謠言嗎？這很誇張，難道議員質詢是錯的嗎？

議員洪婉臻也說，「台北通」的使用，從108年到現在，下載有300多萬人，但活躍用戶僅41萬，北市人口250萬，是怎麼回事？而且有的介面很難懂，進入都是活動廣告，不是要便民？她還說，社群上有人反應，有民眾說為了抽獎要登入發票，還要先成為會員，搞了一下午還問了1999，打了5通電話才完成，是有多難用？

另外，有民眾要去動物園，用「台北通」購票，結果到了動物園的匣門口進不去，因為不支援「台北通」掃描，必須要到窗口，由工作人員用手機掃描。

資訊局長趙式隆表示，「謠言澄清」會和研考會研議一下，這個名字不是很恰當，就像當初Hello taipei感覺不出來是市民熱線，後來就改回1999。另外，台北通購票去動物園從匣門進不去，將研議能否改裝硬體。

至於台北通活躍用戶僅41萬，趙式隆表示，台北通是實名的app，沒有灌水的空間，都是對應到一個人，不是人次，是人數。將這個app留在手機沒有移除，其實是比台北市的人口還多，已達380萬人，其實還算不錯；因為這是政府的App，不像LINE民眾每天會使用，台北通有幾百個服務，但只有一些是民眾慣性使用，如果用活躍用戶來評估政府的App，不是最好的指標。

有民眾使用「台北通」參加發票抽獎還要求助1999，趙式隆說，除了民眾有數位落差，需要幫助，他承認台北通有一些服務是需要點選的路徑太長，需要填寫表單，本來不應該要填這麼多，但市府認為「這樣最保險」所以每一個都填，這需要回頭做盤點，這也是數位轉型要注意的事。如果是跨局處跨中央，有可能是和中央財政部規範有關，但北市府自己有的服務，先來盤點做示範。

台北通「謠言澄清」專區，上面很多是針對議員的質詢，挨批把議員質詢當成謠言。圖／取自台北通網頁
台北通「謠言澄清」專區，上面很多是針對議員的質詢，挨批把議員質詢當成謠言。圖／取自台北通網頁

台北通 議員 北市 柯文哲

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