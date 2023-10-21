北大特區要不要蓋電影院？ 各式奇葩回答笑翻網友

新北市北大特區內的停二停車場佔地1875坪，之前招商流標後市府正進行民意調查，居民也好奇上網發問是否要蓋電影院？網友則留言「先把三鶯線蓋好吧，都從高三等到三高、夜間都改裝飆車蓋賽車場吧、許願迪士尼」蓋電影院則正反意見皆有，經發局則表示未來可能朝土地增加容許使用項目再次招商。

停二停車場由於土地使用用途為停車場，新北市經發局為符合停車場使用，過去招商條件雖然大樓可設有商場，但也必須回饋公益空間，且樓地板大面積需為停車使用，因此招商今年3月第2次流標。

市府為活化此塊土地增加市庫，目前正透過台北大學進行民意調查，而由於之前因是否蓋電影院居民爭論不休，有網友在「我是北大特區人 (樹林、三峽、新北市)」等臉書社團上網發問居民是否想興建電影院。

網友則留言回應「先把三鶯線蓋好吧，都從高三等到三高、許願可以打冰上曲棍球」。針對是否需要電影院則是正反意見約持平，支持者認為看電影就是要出門才有FU、北大需要大型商場、最棒的是可以提高房價等。

反對者則表示「北大豪宅區內的巷子已經夠小、希望有大一點親子館、不是每人都想在住宅區設電影院、有電影院就有KTV，然後很多猴子就會在半夜吱吱叫，盛夏還會聽到求偶的吱吱聲。」認為電影院將帶來交通壅塞及噪音等問題。

北大南園里長李培鈺表示，北大特區屬於文教區，因台北大學而發展成獨有的文教氣息社區。這裡的住戶相當的多，太商業型設施在這並不合適，且交通動線看來並不容易，後續設施維護也很重要，避免淪為無人停滯造成治安死角。建議多聽取在地居民的意見，再作詳細的評估。

北大龍學里長周秀鳳則是質疑，蓋電影院能經營得起來嗎?表示目前沒有聽說居民希望有電影院，但希望若能吸建有更多托老托幼等公益設施。