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北市動物園3千人冒雨熱血路跑 「動物啦啦隊」提早上工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「為動物保育而跑」路跑活動今天早上登場，大小朋友在動物園園區內跑步。記者林佳彣／攝影
「為動物保育而跑」路跑活動今天早上登場，大小朋友在動物園園區內跑步。記者林佳彣／攝影

台北市立動物園109周年慶，10月園慶熱鬧滾滾，「為動物保育而跑Run For Conservation」是疫後首度開放園區路跑，今早6點熱鬧登場，儘管天公不作美飄起小雨，仍不減3000人熱血活力。特別的是，動物園今天8點30分就開園，動物們也提早半小時「上班」，和大小朋友相見歡。

動物園與台北市體育總會以親子組隊為主，規畫環園道路3公里路線，行經草食動物，讓跑者親身角色扮演去體會艱辛的動物大遷徙，盼喚起大眾對全球野生動物瀕危趨勢的關注。

園長諶亦聰說，「為動物保育而跑」融合7種主題動物，代表不同野生動物所面臨的生存危機，除了路跑分組中的黑熊、金剛猩猩與大貓熊，還有沿途能觀察的非洲象、伊蘭羚、查普曼斑馬和單峰駱駝等。

她提到，這些物種面臨棲地消失、非法盜獵、畜牧競爭等不當人為活動，導致野生族群存續危機。希望透過路跑活動讓民眾一起為野生動物請願，無論願望為何，從認識野生動物的遷徙知識與生存挑戰，就是行動第一步。

「為動物保育而跑」兩組探險組分別自6點30分、8點起跑，8點30分過後，還能見到提早上班的動物們。凡將在「為動物發聲」寫下為野生動物的保育行動者，於活動9點結束前貼至指定位置看板，會有100位幸運跑者獲贈動物園109周年園慶紀念帽，是一頂可雙面戴的藍腹鷴刺繡漁夫帽。

今天來訪動物園的遊客，只要與黑熊、金剛猩猩、大貓熊、非洲象、伊蘭羚、查普曼斑馬、單峰駱駝任一主題動物合影，上傳公開在個人臉書並標示「#臺北市立動物園109周年生日快樂」者，出示手機畫面，就可在遊客服務中心兌換精美小禮物。

參賽民眾32歲謝小姐表示，上次來動物園已經是10年前，這次應朋友邀請來參加路跑，雖然只有3公里，跑完整個人神清氣爽，還有馬兒和大象迎接。尤其動物園是9點開園，今天提前逛園區蠻特別的。

動物園路跑活動今天早上登場，大小朋友不畏陰雨開心熱身。記者林佳彣／攝影
動物園路跑活動今天早上登場，大小朋友不畏陰雨開心熱身。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園1「為動物保育而跑Run For Conservation」是疫後首度開放園區路跑，今早6點熱鬧登場。記者林佳彣／攝影
台北市立動物園1「為動物保育而跑Run For Conservation」是疫後首度開放園區路跑，今早6點熱鬧登場。記者林佳彣／攝影
動物園路跑活動今早6點多登場，民眾跑完開心逛動物園。記者林佳彣／攝影
動物園路跑活動今早6點多登場，民眾跑完開心逛動物園。記者林佳彣／攝影
儘管天公不作美飄起小雨，仍不減3000人熱血參加動物園「為動物保育而跑」路跑活動。記者林佳彣／攝影
儘管天公不作美飄起小雨，仍不減3000人熱血參加動物園「為動物保育而跑」路跑活動。記者林佳彣／攝影
大小朋友完賽後，開心與亞洲象合影記者林佳彣／攝影
大小朋友完賽後，開心與亞洲象合影記者林佳彣／攝影
「為動物保育而跑」路跑活動今天早上登場，大小朋友在動物園園區內跑步。記者林佳彣／攝影
「為動物保育而跑」路跑活動今天早上登場，大小朋友在動物園園區內跑步。記者林佳彣／攝影

動物園 路跑

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