綠議員頻人身攻擊 交局長搥桌擬告

新北市議會近期頻上演民進黨議員失言風波，市議員陳乃瑜日前才指藍營議員戴湘儀「護航花瓶」，昨天市議員李宇翔因交通局數度會勘請假，怒說「根本王八蛋」，讓鍾不滿地怒搥桌，事後表示會與律師研究提告。李則說，鍾應下台負責。

陳乃瑜13日在第一審查會時，嗆戴湘儀「護航花瓶」，引發軒然大波。前天議員陳偉杰提案表示，陳乃瑜口出惡言，批評同事已非首次，要求送紀律委員會。議長蔣根煌裁示，要互相尊重。

沒想到，昨天議場再上演議員飆罵髒話一事。李宇翔質詢表示，福興一街、明志路一段沿線車流量大、車禍頻傳，自9月起已5度發函請交通局會勘，但是都遭回覆 稱「另有要公，不克前往」，就連里長陳情也被草率打發。

鍾鳴時說，公文回覆非常清楚，他不認識這名里長，不可能大小眼。李怒指鍾藐視民意，「根本是王八蛋」。鍾也不滿地搥桌2次，反嗆「你怎麼可以罵人」，李則摔筆喊「你不顧民意，就是王八蛋」。

事後，鍾鳴時表示，公職生涯40年自認奉公守法嚴守分際，李宇翔公然在民主議事殿堂，藉同仁未參與某里長會勘為由，連3次以「王八蛋」公然侮辱，使本人身心嚴重受創，將與律師研究處理。

李宇翔回應，先前多次在質詢提醒「施政應不分藍綠、不要坐在辦公室作決策」，但交通局顯然對民意毫不在乎，因此代表人民，向不適任的官員發出怒吼，沒想到鍾耍官威，不自檢討還拍桌回嗆議員，顯然不適格擔任局長一職，應當為自己的顢頇決策下台負責。

新北市府也表示，縱使議員依職權有質詢局處首長的權力，但應就事論事，質詢過程中，議員竟以髒話侮辱局處首長，已涉及人身攻擊，毫無合理性可言，呼籲綠營民代，問政不能失去最基本的人性，切勿在議會做出最壞示範。