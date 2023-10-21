萬大線中和站圍籬 恐延長3年

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，施工路線為中和、土城交通要道，而LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長3年，恐拉長交通黑暗期。另施工也釀約60戶民宅地面出現落差、牆面龜裂等。新北捷運局表示，已邀北捷局、里長及民眾說明，目前並無明顯地層下陷問題。

市議員陳錦錠表示，新北中和區連城路因捷運萬大線施工，造成尖峰時刻壅塞，且第一期LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長3年後才要拆除。

萬大線施工造成約60戶民宅牆面龜裂、磁磚破損。圖／陳錦錠服務處提供 陳錦錠還說，萬大線施工造成約60戶民宅，出現地層下陷、牆面龜裂、磁磚破損等鄰損，民眾多次來陳情，新北捷運局應盡快提出改善方案，避免鄰損擴大，確保民眾居住安全。

對此，新北捷運局表示，萬大中和線目前計畫進度達7成，為紓解施工交通瓶頸，台北捷局已於今年8月底開放施工時封閉的連城路北向右轉中正路專用車道，預計明年初陸續展開道路回填復舊作業，逐步縮減圍籬範圍，緩解壅塞情形。

至於鄰損部分，新北捷運局表示，9月28日邀北捷局、里長及民眾現場說明，關於巷弄水溝淤積造成住戶端反映排水不良問題，現場立刻要求廠商當天下午進場處理。

住戶反映門窗、磁磚不易正常使用的部分，北捷也已轉請廠商朝協助睦鄰修繕方式處理，後續若涉鄰損鑑定，北捷局已承諾將依相關規定辦理，目前並沒有明顯地層下陷的問題。

負責施工的台北市捷運局一工處說明，已了解建物的狀況，將依會勘共識積極與住戶協調處理，另近年因受疫情及整體營造環境不佳影響，致使中和站需延至明年6月開始進行道路中間段回填及管線復舊，但該處將滾動式檢討工序，盡量提早完成道路復舊。

新北捷運局局長李政安表示，會要求北捷局縮短工程，不能任意延長，工程狀況應是2025年底就可以拆除圍籬。

新北捷運局另指出，LG06中和站（連城路75巷）為捷運出入口B暨聯合開發基礎共構工程，屬契約後續變更擴充工作，因開工時程較晚，且位於路側，並不影響連城路道路回填復舊期程，也不會造成交通壅塞狀況。