聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬大線中和站圍籬 恐延長3年

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
萬大線LG06土建工程圍籬原定今年底拆除，卻將延長3年才要拆除，恐讓交通黑暗期延長。圖／新北捷運局提供
萬大線LG06土建工程圍籬原定今年底拆除，卻將延長3年才要拆除，恐讓交通黑暗期延長。圖／新北捷運局提供

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，施工路線為中和、土城交通要道，而LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長3年，恐拉長交通黑暗期。另施工也釀約60戶民宅地面出現落差、牆面龜裂等。新北捷運局表示，已邀北捷局、里長及民眾說明，目前並無明顯地層下陷問題。

市議員陳錦錠表示，新北中和區連城路因捷運萬大線施工，造成尖峰時刻壅塞，且第一期LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長3年後才要拆除。

萬大線施工造成約60戶民宅牆面龜裂、磁磚破損。圖／陳錦錠服務處提供
萬大線施工造成約60戶民宅牆面龜裂、磁磚破損。圖／陳錦錠服務處提供
陳錦錠還說，萬大線施工造成約60戶民宅，出現地層下陷、牆面龜裂、磁磚破損等鄰損，民眾多次來陳情，新北捷運局應盡快提出改善方案，避免鄰損擴大，確保民眾居住安全。

對此，新北捷運局表示，萬大中和線目前計畫進度達7成，為紓解施工交通瓶頸，台北捷局已於今年8月底開放施工時封閉的連城路北向右轉中正路專用車道，預計明年初陸續展開道路回填復舊作業，逐步縮減圍籬範圍，緩解壅塞情形。

至於鄰損部分，新北捷運局表示，9月28日邀北捷局、里長及民眾現場說明，關於巷弄水溝淤積造成住戶端反映排水不良問題，現場立刻要求廠商當天下午進場處理。

住戶反映門窗、磁磚不易正常使用的部分，北捷也已轉請廠商朝協助睦鄰修繕方式處理，後續若涉鄰損鑑定，北捷局已承諾將依相關規定辦理，目前並沒有明顯地層下陷的問題。

負責施工的台北市捷運局一工處說明，已了解建物的狀況，將依會勘共識積極與住戶協調處理，另近年因受疫情及整體營造環境不佳影響，致使中和站需延至明年6月開始進行道路中間段回填及管線復舊，但該處將滾動式檢討工序，盡量提早完成道路復舊。

新北捷運局局長李政安表示，會要求北捷局縮短工程，不能任意延長，工程狀況應是2025年底就可以拆除圍籬。

新北捷運局另指出，LG06中和站（連城路75巷）為捷運出入口B暨聯合開發基礎共構工程，屬契約後續變更擴充工作，因開工時程較晚，且位於路側，並不影響連城路道路回填復舊期程，也不會造成交通壅塞狀況。

北捷 捷運 新北

延伸閱讀

萬大線工程惹民怨！圍籬延3年拆 議員曝60戶民宅地層下陷

竹北新天坑原因找到了！「排水溝底破裂」建商沒通報仍持續施工

2024立委參選人藍綠都有政二代 這三人首戰未滿40歲

竹市驚傳天坑 和平路20巷路面塌陷 市府：已要求包商完成回填

相關新聞

台塑5千人搬內湖 等公車現人龍

台塑企業「台北企業總部園區」昨完成搬遷，約5千名員工進駐台北市內湖辦公大樓，議員及當地里長指搭公車人潮暴增。市長蔣萬安說...

北市3成學校調漲餐費 家長負擔增

萬物齊漲，北市學校畢業旅行、營養午餐漲聲不停。北市有3成學校確定調漲，平均漲7元，議員建議採適當浮動式額外補助。教育局認...

預算增幅很少 6成校舍逾40年 改建趕不上變老？

台北市教育局所屬公立學校校舍共1520棟，其中約6成屋齡超過40年，議員發現，當中老舊又是海砂屋共196棟，雖補強173...

萬大線中和站圍籬 恐延長3年

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，施工路線為中和、土城交通要道，而LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長3年，恐...

綠議員頻人身攻擊 交局長搥桌擬告

新北市議會近期頻上演民進黨議員失言風波，市議員陳乃瑜日前才指藍營議員戴湘儀「護航花瓶」，昨天市議員李宇翔因交通局數度會勘...

瑞芳大寮保安宮共餐慶重陽 感謝各界出錢出力

瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，至今已經有九年，在重陽節前夕，保安宮也舉行共餐慶重陽，更邀請長期贊助共餐的單位出席，感謝這些企業和的地方仕紳長年下來有錢出錢，有力出力，讓保安宮共餐持續進行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。