北市3成學校調漲餐費 家長負擔增

萬物齊漲，北市學校畢業旅行、營養午餐漲聲不停。北市有3成學校確定調漲，平均漲7元，議員建議採適當浮動式額外補助。教育局認同，並允諾研議高中職弱勢學生補助，明年2月起從55元提升至65元。

北市議會昨教育部門質詢，議員徐巧芯提到公立高中以下學校有66校因應物價波動決議調漲112學年度餐費，為近7年之最，其中8校一餐要價70元，新學年家長得多負擔1400元甚至2千元。她也要求檢討高中職弱勢學生補助，提升至65元或全額。

教育局長湯志民說，有53校已7年沒調漲，校方合理調漲，但家長確實多了負擔；另外，高中生食量比國中小學生大，補助55元確實偏低，承諾研議調高金額，另依物價指數調整額外補助。

除營養午餐費上漲，每學期收繳一次的家長會費也漲，北市議員王欣儀質詢指出，目前規定每學年每名學生繳240元，但大安、文山區的各國小學生數及111學年度家長會預算，學生平均負擔額度最高近2千元，已達規定金額的8倍，萬物齊漲，家長負擔也漲，學校不應該向家長收額外的費用。湯志民表示，學校不該向家長收額外的費用，會照王的要求辦理。