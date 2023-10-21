台塑5千人搬內湖 等公車現人龍

台塑企業「台北企業總部園區」昨完成搬遷，約5千名員工進駐台北市內湖辦公大樓，議員及當地里長指搭公車人潮暴增。市長蔣萬安說，都審階段就要求台塑要有接駁車。台塑回應，接駁車每日疏運人數可達480人，持續檢討增開班次及下班接駁車，並採彈性上班。

北市議員前天提及當地里長反映，台塑搬遷至內湖導致排隊搭公車人潮過多，出現長長人龍，昨天第一個下班日，上下班時段，交通局長謝銘鴻等人到場了解交通狀況，傍晚5點半人潮最多，潭美公園站牌擠滿排隊民眾，特別是棕9往市區的公車滿載乘客，員工得等好幾班才能上車，直到晚間6點半才緩解。

當地石潭里長廖煒國表示，上班人潮能從其他站點走到公司，沒有塞車或大量人流狀況；但下班往市區方向只能在潭美公園站牌等候公車，人潮過多會擋6到7班車次，台塑已答應改以大巴接駁。

台塑表示，上下班採彈性分流，早上分為8點、8點半、9點，晚上則是5點、5點半、6點，通常人潮多集中在8點半及晚間5點半。當初內部調查共3821人有意願搭乘巴士，日後會增派班次。

大都會、首都客運總經理李建文坦言，台塑搬到內湖後，確實增加周邊公車路線負擔，客運也收到很多客訴，但台塑尚未提供相關人數、旅次資訊，僅交通局和議員關心。最快11月上旬首都客運能開出早晚各4班，提供台塑園區到捷運南京三民站的班次。

台塑澄清，自4月起即向台北市交通局反映，要求增加公車班次，交通局開多次會議，均有公車業者參與，與大都會所述不符。

蔣萬安指出，會持續溝通協調，請台塑加開接駁車，同時北市公車南京幹線也會加開班次，提高班次的密度。

交通局表示，台塑提供松山車站出發到園區的專車，上午共計24班次，11月1日改為大巴營運；南京幹線昨起尖峰時段班距從6分鐘改為5分鐘。