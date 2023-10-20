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台塑5千名員工進駐內湖！3梯次下班仍塞爆公車 苦等多班上不了車

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台塑搬遷內湖下班時段湧人潮！公車全塞爆 民眾連等多班上不了車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
下班人潮湧現又碰上雨天，員工撐傘準備擠上公車。記者邱書昱／攝影
下班人潮湧現又碰上雨天，員工撐傘準備擠上公車。記者邱書昱／攝影

台塑企業搬遷至台北市內湖辦公大樓，今天是第一個下班日又碰上下雨，約莫傍晚5點半人潮最多，多數民眾雖然無法擠上公車，但未影響車流。台塑企業公關部表示，上下班皆採三班制，未來也會提供下班專車，北市交通局長謝銘鴻到場視察時說，會隨時掌握交通狀況。

當地石潭里長廖煒國表示，由於上班人潮能從其他站點走到公司，因此沒有塞車或大量人流狀況，但下班往市區方向只能在潭美公園站牌等候公車，因此人潮過多，會擋到6到7班車次，台塑在幾個月前也有到里辦公室討論交通狀況，也答應局處會改以大巴接駁。

今天晚間5點園區陸續有台塑員工下班，人龍慢慢湧現，潭美公園站牌擠滿排隊民眾，特別是棕9往市區的公車，幾班上頭都是滿滿乘客，員工得等好幾班才能上車，不過陸續到晚間6點半，人潮便緩解。

台塑企業公關部說，上下班採彈性分流，早上分為8點、8點半、9點，晚上則是5點、5點半、6點，通常人潮多集中在8點半及晚間5點半。目前約有5千位員工從敦化北路舊大樓搬遷過來，當初內部調查有3千多位民眾有意願搭乘巴士，日後會增派班次。

國民黨台北市議員李彥秀也到場，她建議，台塑與交通局要持續觀察，隨時滾動調整，以長遠來看，內湖園區未來會有更多企業進駐，市府能規劃捷運站點延伸，緩解交通。

謝銘鴻說，今天是台塑員工進駐園區最後一天，人潮會較為多些，為此，協調業者上下班尖峰時間加開接駁公車班次，以一個月以上時間觀察，25日會與台塑召開會議，隨時邀集里長、相關單位掌控人車流。

陸續下班的人潮。記者邱書昱／攝影
陸續下班的人潮。記者邱書昱／攝影
台塑企業採三梯次下班，盡量減少人流。記者邱書昱／攝影
台塑企業採三梯次下班，盡量減少人流。記者邱書昱／攝影
北市交通局長謝銘鴻（左）、台北市議員李彥秀到場。記者邱書昱／攝影
北市交通局長謝銘鴻（左）、台北市議員李彥秀到場。記者邱書昱／攝影

公車 北市 潭美

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