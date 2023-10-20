大直傾斜民宅東側8成8住戶有意願 北市府將啟動公辦都更程序

瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，至今已經有九年，在重陽節前夕，保安宮也舉行共餐慶重陽，更邀請長期贊助共餐的單位出席，感謝這些企業和的地方仕紳長年下來有錢出錢，有力出力，讓保安宮共餐持續進行。

2023-10-20 20:17