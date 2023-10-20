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大直傾斜民宅東側8成8住戶有意願 北市府將啟動公辦都更程序
大直坍塌案，傾斜民宅26戶公辦都更意願僅3成有意與東側鄰地重建家園，未達受理門檻。北市府日前調查傾斜民宅東、南側鄰地公辦都更意願，東側有意願參與住戶已達88%，達公辦都更受理門檻，市府將立即啟動公辦都更程序，至於南側意願調查至10月23日。
台北市都發局與更新處10月12日召開「公辦都更評估說明會」，向傾斜民宅東側鄰地住戶說明3種評估方案，最高可爭取100%容積獎勵，同時啟動108戶意願調查至今天晚間6點，有意願參與公辦都更者共95戶，已達受理門檻75%。
更新處表示，將立即啟動公辦都更程序，協助東側鄰地更新重建，北市府將指定台北市住都中心擔任實施者，並盡快辦理建築需求調查，蒐集住戶對於未來新家願景。後續會協助公開徵求出資者、擬訂事業計畫及權利變換計畫，北市府也會加速辦理審議程序，提高更新效率。
另外，10月13日南側鄰地公辦都更評估說明會，136戶意願調查將至10月23日，住戶可於意願調查期間，以意願書郵寄、電子郵件、傳真、親自送達更新處辦公室等方式繳交。
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