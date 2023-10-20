影／台塑5千人進駐內湖 里長怨等公車人龍擠爆

敦化北路台塑大樓搬至內湖區南京東路六段「台北企業總部園區」，今天完成進駐，依台塑提供統計資料，陸陸續續總進駐5千人，當地里長兩個月前就發現，上下班時段等車人潮擠爆公車亭，下班民眾上車困難，也影響當地里民的權益，日前向議員反應引發關注。

今天傍晚下班尖峰時段，台北市府交通局長謝銘鴻再到現場視察督導，聽取在現場的市議員李彥秀及當地兩名里長的意見，尋求改善方案。