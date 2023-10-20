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重陽敬老13載 仁濟院關懷長者讓愛續行

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
仁濟院董事長林明成發紅包給高齡長者，勉勵長者找到老年生活樂趣及目標。圖／仁濟院提供
仁濟院董事長林明成發紅包給高齡長者，勉勵長者找到老年生活樂趣及目標。圖／仁濟院提供

仁濟院主辦的「重陽敬老活動」已邁入第13個年頭。經過疫情後，2023年重陽節前夕重新啟動，邀請中正、萬華及大同區近500名的獨居長者參與。在「1919藝文中心」提供豐盛饗宴、安排精彩活動，與長者同樂。

仁濟院董事長林明成表示，過去幾年因為疫情，人與人的互動受到限制，且獨居長者的人際關係本來就較為薄弱，疫情期間、因應疫情變化，改將餐點送到長者家中、增加電話問安，讓長者在家也能感受關心。今年疫情終於緩和，仁濟院又再次重啟重陽餐會，讓長輩們能夠再次走出戶外，齊聚一堂，在活動中與朋友互動，找到老年生活樂趣及目標，重拾活力。

目前在萬華，大同，中正三區，共有44個小組，志工與長者間互動頻繁，關懷超過10年的有10多組，是疫情期間彼此互相支持的重要力量，期能達到與長者一起「共老共好」，再一起度過下一個十年。

活動現場備有豐盛餐點提供長者，也特地安排莊敬中學的學生在活動開始，為長者們帶來經典MV舞曲，席間還安排了樂團演唱，雜耍、魔術，一連串的演出趣味十足。今年更邀請「保庇天后」——王彩樺來到現場，為長輩們表演耳熟能詳的歌曲，就是希望長輩們過個開心的重陽節。

為使年長者的照護更趨完善，注重長者身心健康的同時，也帶入世代的交流及視角，讓更多青年學子在參與的同時，更了解樂齡照護。董事長林明成強調進行長者照護活動從一間療養院中的安老室開始，在長者照護領域的發展逐年進步，直到現在的規模，始終維持著「關懷老人」的理念，目前正在規劃一個「高齡者學習成長的示範中心」，未來將可以提供高齡者完善醫療照顧、多元課程，並成為高齡服務的發展基地，要讓長輩們都能夠持續學習與成長，讓更多長輩能夠活出精采的人生。

台北仁濟院長今天舉辦「重陽敬老活動」，邀請中正、萬華及大同區近500名的獨居長者參與同樂。圖／仁濟院提供
台北仁濟院長今天舉辦「重陽敬老活動」，邀請中正、萬華及大同區近500名的獨居長者參與同樂。圖／仁濟院提供
「重陽敬老活動」，仁濟院安排莊敬中學的學生為長者們帶來經典MV舞曲。圖／仁濟院提供
「重陽敬老活動」，仁濟院安排莊敬中學的學生為長者們帶來經典MV舞曲。圖／仁濟院提供

疫情 長輩 獨居 重陽節

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