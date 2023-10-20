新北新增5例本土登革熱 3例為五股區同家族接觸者

新北市新增5例本土登革熱病例，為1女4男，年齡介於12歲至69歲間，分別居住於汐止區1例、林口區2例、五股區2例，發病日介於9月19日至10月14日，目前皆已康復。其中，汐止區及林口區1例，有台南旅遊史。五股區2例及林口區1例，為日前五股區同家族接觸者擴大篩檢確診。

新北衛生局統計，截至10月19日，新北累計62例本土登革熱，分佈15個行政區，又近期五股區發生群聚案件，新北市副市長朱惕之今日上午率領包括環保、衛生、林口區、五股區、泰山區及八里區等市府團隊，動員405人，聯合進行孳生源清除與容器減量，清除超過2881個儲水容器及78噸垃圾，並依違反廢棄物清理法第27條告發處分1件，處分2400元，以防堵疫情擴散。

朱惕之表示，五股區群聚是新北市主動擴大篩檢，並已針對個案活動3處筍園列為防疫管制區，持續針對管制區進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，及加強員警巡邏。呼籲市民這段時間，避免再進入五股區筍園，也要針對周邊環境做好巡、倒、清、刷等工作，澈底阻絕病媒蚊孳生源。

衛生局提醒，五股區登林路沿線區域皆為登革熱高風險警示區，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史。