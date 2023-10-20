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淡水清水巖祖師廟愛心不斷 捐贈實物銀行白米物資

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水清水祖師廟愛心不間斷捐了7百箱物資及6百斤白米給淡水區公所的實物銀行。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水祖師廟愛心不間斷捐了7百箱物資及6百斤白米給淡水區公所的實物銀行。 圖／紅樹林有線電視提供

為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，新北市府社會局在各區區公所都成立實物銀行，為的就是要集合各界的愛心淡水清水祖師廟愛心不間斷捐了7百箱物資及6百斤白米給淡水區公所的實物銀行，希望透過淡水公所愛心平台救助急需幫助的弱勢民眾。

淡水清水巖常務監事潘炳丁表示，這次因為在農曆中元普渡，有1千多信眾，而這些贊普品，大家也都同意樂捐出來，包括7百箱物資及6百斤白米，交由區公所來代發，為的就是發揚祖師爺濟世救人的精神。

這一次廟方捐助了白米6百斤及7百箱物資，區公所表示，實物銀行內有許多各社會各界所捐獻的愛心，目前最主要都是來自廟宇的捐助，而對於祖師廟的善舉。公所也表示感謝，也希望各界能夠多多，藉由公部門的平台，幫助更多需要的人。

淡水 愛心

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