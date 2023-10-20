防災一起來 汐止保長里與在地企業簽合作備忘錄

為了要增加災害發生時防、救災的效率，以及降低災害造成的影響，汐止區公所積極促成里長與在地企業共同攜手防災，今(20)日下午在汐止區公所的見證下，保長里辦公處就與長鑫國際實業、嘉真西藥房和龍富環保等3家在地企業共同簽署了防災合作備忘錄，期望透過政府與企業和社區的共同合作，讓防災工作更加完善。

此次簽屬防災合作備忘錄的企業之一，長鑫國際實業有限公司陳經理就表示，很榮幸可以參與這次的簽約儀式，防災工作人人都有責任，很高興里長這次的邀請，讓公司可以為保長里盡一份力量。

保長里長賴宗福表示，里內平時積極進行防災整備工作，除了派人參加防災士的培訓，里內目前共有5人取得內政部防災士的資格，平時也定期做防災演練，還有跟區公所也有進行防災公園演練，也定期針對豪大雨會進行水量偵測，那這一次的防災合作備忘錄簽署，是希望從政府到企業，一直到社區，整個防災的全面建構，讓防災工作更加完善。

汐止區公所役政災防課長高杏妃表示，這次主要是希望藉由推動防災，落實在地扎根，讓防災有更多的公助、自助以及互助，讓災害發生時，有更高的機動性去臨時應變。

期待能有更多的企業加入共同防災的行列，一起攜手合作，讓汐止各區的防、救災能量提升，並整合公、私部門的資源，營造居民無後顧之憂的生活環境。