瑞芳大寮保安宮共餐慶重陽 感謝各界出錢出力

瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，至今已經有九年，在重陽節前夕，保安宮也舉行共餐慶重陽，更邀請長期贊助共餐的單位出席，感謝這些企業和的地方仕紳長年下來有錢出錢，有力出力，讓保安宮共餐持續進行。

每年在重陽節前夕，瑞芳大寮保安宮都會在共餐日請外燴來辦桌，除了替長輩歡慶重陽節，也慰勞長期付出的共餐志工，此次共餐保安宮還特別邀請長期贊助保安宮銀髮共餐的企業和地方仕紳，表達對他們的感謝。

當天包括瑞芳區區長楊勝閔來共襄盛舉，並致贈市府的感謝狀，表彰保安宮作為宮廟開辦銀髮共餐的先驅，九年下來始終如一，將大寮地區的長者透過一周一次的共餐凝聚在一起。

大寮保安宮榮譽主委陳建川說，很感謝志工九年來的付出，每次都共餐都用心張羅，讓長者都喜歡聚在一起吃飯話家常，再加上的各界長期有錢出錢有力出力，讓共餐持續九年不間斷。