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新北議場氣氛緊繃…綠議員破口大罵 交通局長不滿怒搥桌提告

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
議員李宇翔（紅圈）今質詢時，認為先前五度邀集交通局會勘卻遭故意請假，質詢時間結束後，怒說「根本王八蛋」，讓交通局長鍾鳴時（黃圈）不滿，當場怒搥桌回擊。記者張曼蘋／攝影
議員李宇翔（紅圈）今質詢時，認為先前五度邀集交通局會勘卻遭故意請假，質詢時間結束後，怒說「根本王八蛋」，讓交通局長鍾鳴時（黃圈）不滿，當場怒搥桌回擊。記者張曼蘋／攝影

新北市議會今上演議員與局處長對罵，氣氛一度緊繃。議員李宇翔今質詢時，認為先前五度邀集交通局會勘卻遭故意請假，也不在乎地方里長的請求，交通局長鍾鳴時回應並無刻意針對，李宇翔在質詢時間結束後，怒說「根本王八蛋」，讓鍾不滿，當場怒搥桌，大喊「你說誰是王八蛋？」事後鍾表示，會與律師研究提告

李宇翔表示，福興一街、明志路一段沿線車流量大，民眾常反映車禍頻傳，自9月開始五度發函邀請交通局派員會勘，但都遭公文回應「另有要公，不克前往」，就連里長陳情也都被草率打發，質疑交通局作法厚此薄彼。

鍾鳴時則回應，公文回覆非常清楚，他也不認識這名里長、也沒有見過，不可能會有大小眼的問題。李宇翔不滿鍾的答覆，結束後，怒指鍾藐視民意，「根本是王八蛋」。同時，鍾聽聞也怒氣地搥桌兩次反嗆「你說誰是王八蛋？」、「你怎麼可以罵人」，李則摔筆怒喊「你不顧民意，就是王八蛋」。

事後，鍾鳴時表示，公職生涯40年自認奉公守法嚴守分際，民進黨議員李宇翔公然在民主議事殿堂，藉同仁未參與某里長會勘為由，連續3次以「王八蛋」公然侮辱本人，使本人身心嚴重受創，將會與律師研究處理。

李宇翔 議員 新北 公然侮辱 民進黨 提告

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