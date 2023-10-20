台北客家義民嘉年華21日登場 警公布交管路段

台北市交通大隊今天表示，「2023台北客家義民嘉年華」21日登場，活動包含迎神遶境等內容，明天上午8時將針對客家文化主題公園、汀洲路3段等路段進行交通管制。

台北市客家事務委員會發布新聞資料指出，「2023台北客家義民嘉年華」首場活動迎神遶境，21日將從台北市客家文化主題公園起駕，沿途設83個香案點沿羅斯福路、南昌路等進入中正紀念堂進行安座大典。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料表示，為維持「台北客家義民嘉年華」首場活動交通順暢，將針對遊行隊伍行進路線部分車道實施彈性交通管制。

警方說，客家義民嘉年華的迎神遶境活動從21日上午8時至中午12時開始，遊行路線將進行交通管制，包含台北客家文化主題公園大門、汀州路3段、辛亥路1段、羅斯福路3段、羅斯福路2段、和平西路1段、南昌路2段及1段、寧波西街及東街、愛國東路、中山南路、中正紀念堂自由廣場牌樓的主會場。

22日登場挑擔奉飯活動，從上午8時至中午12時開始管制，遊行路線從台北客家文化主題公園大門、汀州路3段、辛亥路1段、羅斯福路3段至1段、中山南路、中正紀念堂自由廣場牌樓的主會場。

警方說，創意踩街活動將於22日下午登場，管制時間從下午2時至4時，包含中正紀念堂自由廣場牌樓的主會場、中山南路、貴陽街1段交叉口、中華路1段、西門町行人徒步區、漢中街、武昌街2段、中華路1段、寶慶路、重慶南路1段、凱達格蘭大道、中山南路、景福門及中正紀念堂自由廣場牌的主會場。

警方表示，公車路線將配合活動改道通行，公告禁止停車路段，若未依規定駛離的車輛，將移置拖吊。因活動主會場鄰近捷運中正紀念堂站，呼籲民眾搭大眾運輸工具再步行至各活動會場。