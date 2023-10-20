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桃園中皇武帝宮捐新北災情勘查車 助提升救災能量

中央社／ 新北20日電

桃園市中皇武帝宮管委會今天捐贈1輛災情勘查車，以及1批救災救護器材，供新北市消防局第五救災救護大隊鳳鳴分隊使用，希望可以提升救災能量，造福鄉里。

民主進步黨籍新北市議員卓冠廷以新聞稿表示，身為鶯歌子弟，重視鶯歌的消防和救災工作。因應救災資源趕不上鶯歌鳳鳴地區發展的速度，才成立鳳鳴消防分隊，並於去年10月啟用。

卓冠廷說，除協助添購空氣壓縮機，也媒合同為鶯歌子弟的桃園中皇武帝宮宮主廖建國、管委會主委林廷泓，捐贈災情勘查車、成人氣道管理模型、簡易救護器材、圓盤切割機、移動式照明燈、充電式油壓撐開器等救災器材；與住宅用火災警報器、手提式無線擴音機，以提升分隊整體救災救護效能。

第五救災救護大隊長鍾世銘表示，感謝民間資源捐助，有效縮短救災救護出勤時間及強化救災救護效能，並提升到院前無生命跡象患者的存活率，也能支援鄰近桃園市救災救護勤務。

桃園 管委會

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