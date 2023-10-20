台塑搬內湖加重交通壓力 蔣萬安：台塑要有接駁車

台塑企業「台北企業總部園區」今天完成搬遷，約5千名員工進駐台北市內湖辦公大樓，公車站出現長長人龍，外界擔心加重內湖交通的壓力。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，在都審階段，就有要求台塑要有接駁車，北市公車南京幹線也會加開班次。

蔣萬安下午赴台北小巨蛋參加「無量義 法髓頌」經藏演繹受訪指出，台塑企業總部遷到內湖之後，市府其實一直都有持續掌握，交通局也有做說明，會持續提出相關因應措施，正在運行，盡全力應對。

蔣萬安指出，最主要在都審的階段，就有要求台塑要有接駁車，所以在持續溝通協調下，也會加開接駁車，同時北市公車，南京幹線也會加開班次，提高整個班次的密集度。

另外，他也要求交通局召開跨局處會議，邀集內湖分局、產業局還有公車業者、在地里長參加，台塑也參與，在整個因應措施上做到最全面，緩解交通衝擊。