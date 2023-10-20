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台塑5千人進駐內湖 北市交通局長坐鎮控車流：沒塞車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台塑企業5000名員工從敦化北路台塑舊大樓搬至內湖區「台北企業總部園區」。記者林俊良／攝影
台塑企業5000名員工從敦化北路台塑舊大樓搬至內湖區「台北企業總部園區」。記者林俊良／攝影

台塑企業今天完成搬遷到台北市內湖辦公大樓，5千位員工進駐，議員及當地里長憂心再度衝擊交通，今早北市交通局長謝銘鴻、內湖分局長涂國卿到場坐鎮。交通局表示，上午車流增加，但無塞車狀況，台塑提供松山車站出發到園區的專車，上午共計24班次，11月1日改為大巴營運；南京幹線今起尖峰時段班距從6分鐘改為5分鐘。

交通局與內湖分局從9月19日陸續觀察進駐後周邊車流，車流量雖然有增加，但沒有造成塞車，交通局也持續掌握車流狀況。

交通局說，台塑企業當初在都市設計審議時便承諾開闢接駁車，目前「松山車站-台北企業總部園區」上午計有24班次，從11月1日起由中巴改為大巴營運，「台北企業總部園區-松山車站」下午從10月23日起也將闢駛接駁車服務企業員工下班通勤需求。

至於公車服務部分，交通局表示，南京幹線自今天起尖峰時段班距已由6分鐘提升為5分鐘，另外，自11月7日起將闢駛「南京公寓（捷運南京三民）-台北企業總部園區」通勤專車，上下午各4班次，提供通勤選擇。

台塑企業「台北企業總部園區」今天完成搬遷，進駐台北市內湖辦公大樓，周邊交通備受考驗。台北市交通局長謝銘鴻（右一）上午也到場實地勘察，交通大隊也派交警監控。記者林俊良／攝影
台塑企業「台北企業總部園區」今天完成搬遷，進駐台北市內湖辦公大樓，周邊交通備受考驗。台北市交通局長謝銘鴻（右一）上午也到場實地勘察，交通大隊也派交警監控。記者林俊良／攝影

內湖 塞車 北市 台塑

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