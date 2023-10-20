台塑5千人進駐內湖 北市交通局長坐鎮控車流：沒塞車

台塑企業今天完成搬遷到台北市內湖辦公大樓，5千位員工進駐，議員及當地里長憂心再度衝擊交通，今早北市交通局長謝銘鴻、內湖分局長涂國卿到場坐鎮。交通局表示，上午車流增加，但無塞車狀況，台塑提供松山車站出發到園區的專車，上午共計24班次，11月1日改為大巴營運；南京幹線今起尖峰時段班距從6分鐘改為5分鐘。

交通局與內湖分局從9月19日陸續觀察進駐後周邊車流，車流量雖然有增加，但沒有造成塞車，交通局也持續掌握車流狀況。

交通局說，台塑企業當初在都市設計審議時便承諾開闢接駁車，目前「松山車站-台北企業總部園區」上午計有24班次，從11月1日起由中巴改為大巴營運，「台北企業總部園區-松山車站」下午從10月23日起也將闢駛接駁車服務企業員工下班通勤需求。